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【香港創科】港大學技術轉移落後海外同儕　知識產權收入不足牛津大學七分之一

科技 14:01 2020/11/09

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團結香港基金今（9日）發布《搭建技術轉移大橋 構築科研創新基地》科技創新研究報告，揭示香港多間大學在技術轉移一環薄弱，表現均落後於海外同儕。

團結香港基金今（9日）發布《搭建技術轉移大橋 構築科研創新基地》科技創新研究報告，揭示香港多間大學在技術轉移一環薄弱，難以將科研成果的「寶藏」，有效轉化為社會及經濟效益的產品和服務，甚至表現均落後於海外同儕。

【香港創科】看重大學科技初創發展　薛永恒：港府將不遺餘力推動上游研發

【香港創科】創業生態圈港位列全球29跌4位　落後杭州原因是？

團結香港基金總幹事鄭李錦芬表示，大學擔任著為本港科創生態系統帶來顛覆性變化的重要角色。而香港在多個基礎研究領域較具競爭優勢，如何善用這些優勢對香港至為重要。其中「知識轉移」是推動創新的動力，將實驗室產生的知識，轉化為實質產品或服務，才能為整體社會帶來經濟和社會效益。

團結香港基金總幹事鄭李錦芬表示，大學擔任著為本港科創生態系統帶來顛覆性變化的重要角色。而香港在多個基礎研究領域較具競爭優勢，如何善用這些優勢對香港至為重要。（發布會截圖）

團結香港基金助理研究總監及經濟發展研究主管水志偉直言，港府在政策上的努力初見成效，而本地創新生態的發展亦得到更大推動。然而，當中尚有不少政策缺口需政府正視，尤其是在加強基礎研究以及知識轉移（即從應用研究到市場化階段）方面。

團結香港基金助理研究總監及經濟發展研究主管水志偉直言，尚有不少政策缺口需政府正視，尤其是在加強基礎研究以及知識轉移（即從應用研究到市場化階段）方面。

報告提到，本港大學佔香港年度研發總開支逾一半（59.4%），遠遠高於英國及美國的大學於當地研發總開支中的所佔比例，前者為23.6%，後者則為12.9%；但去年全港大學的知識產權收入合計僅有1億元，遠遠落後哈佛大學的7.62億港元和牛津大學的7.99億港元。

去年全港大學的知識產權收入合計僅有1億元，遠遠落後哈佛大學的7.62億港元和牛津大學的7.99億港元。（發布會截圖）

至於專利方面，2019年香港中文大學獲授 202 項全球專利，為本地院校之最；而相比之下，牛津大學和麻省理工學院分別獲授434及781項專利。香港院校表現均落後於牛津大學、哈佛大學、史丹福大學和麻省理工學院等海外同儕。

倡資助與表現掛鈎　九龍灣建立創新園區

有見及此，團結香港基金提出7大建議。包括：教資會可仿效英國的高等教育統計局及知識轉移框架，設立一個數據庫，根據大學在技術轉移的表現，來分配其技術轉移的資助金額；透過技術轉移辦公室和技術轉移聯盟促進大學研究商品化；成立一個高層次的科學和發展辦公室，為行政長官及主要官員提供意見，制訂公共研發撥款的整體策略，並確保政府部門支持嶄新科技；加強大學科技初創企業資助計劃（TSSSU），設立兩階段的資助，鼓勵初創公司尋求私人投資並加強業界合作等。

團結香港基金提出7大建議。（發布會截圖）

同時，基金會也建議政府在九龍灣建立創新園區，為擴建科學園及數碼港提供場地，吸引人工智能及金融科技等公司進駐。水志偉解釋，科學園及數碼港分別設立在新界及港島，均遠離核心商業區，因此建議將位於九龍東的九龍灣行動區發展為創新園區。

【創科盛會】亞洲最大科技展會「RISE」明年3月舉行　門票已開售

記者：曾曉汶

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