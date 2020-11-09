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【可持續發展】金管局明年上半年就綠色金融監管展開諮詢

股市 13:56 2020/11/09

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金管局與國際金融公司就一項綠色金融舉措簽署合作協議。 中間為金融管理局總裁余偉文，右為IFC東亞及太平洋地區總監Vivek Pathan。（梁偉榮攝）

金管局與國際金融公司（IFC）簽署合作協議，加入由後者召集成立的「綠色商業銀行聯盟」。聯盟願景包括：推動綠色商業銀行在全球金融市場的發展；成為商業銀行互相學習綠色金融的平台；促進對話及探討前沿議題，推動全球綠色議程；及協助成員把握綠色及氣候投資商機。

金管局計劃在明年上半年就綠色金融監管規定諮詢業界，金管局高級助理總裁劉應彬預期，監管框架會是原則性要求，希望推動銀行改善，不會「一刀切」。

IFC：2030年新興市場氣候投資機會逾29萬億美元

他續指，目前全球相關監管仍處起步階段，央行與監管機構綠色金融網絡（NGFS）就此提供了很多監管意見，金管局會參考。

金管局助理總裁（外事）陳維民補充，框架會涉及銀行管治、制度策略、風險管理、風險披露等多個範疇。

IFC估計，指截至2030年，新興市場的氣候投資機會總值超過29萬億美元，涉及的環節包括綠色建築、廢物處理、水及可再生資源等，其中18萬億美元位於亞洲，而單憑公營機構並不足以滿足需求。

劉應彬表示，銀行向綠色金融發展可更好地管理氣候風險，同時可把握龐大融資需求。他又指，銀行發展綠色金融時要克服的數據、綠色分類、人才培訓等問題。

相關文章：【綠色金融】氣候變化壓測明年進行　金管局：望6系統重要銀行參與

記者：謝智聰

可持續發展 香港金融管理局 綠色金融

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