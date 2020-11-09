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【新股IPO】德琪醫藥6996即日起招股 入場費約9131元

股樓投資 14:02 2020/11/09

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德琪醫藥（新上市編號：06996）即日起（9日）至周四（12日）招股，公司計劃發售1.54億股，招股價介乎15.8至18.08元，每手500股，入場費9,131.09元；20日掛牌上市；聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛及摩根大通。

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是次所得，當中41%將分配予集團的核心產品；25%將用於為集團其他四個臨床階段候選藥物提供資金；9%用於管線中的其他臨床前候選藥物正在進行的臨床前研究及計劃進行的臨床試驗；14%用於擴大其研發管線，包括發現新的候選藥物及業務開發活動；餘下1%及10%分別用於資本開支及一般公司用途。

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此外，德琪今日招股共獲10名基石投資者認購股份，包括富達、GIC、BlackRock及博裕等，合共1.79億美元(相當於13.9億港元)。

德琪為專注於創新抗腫瘤藥物的亞太地區臨床階段生物製藥公司，目前有12種治療腫瘤藥物資產的創新型管線，包括兩種晚期臨床資產、四種早期臨床資產和六種臨床前資產。德琪尚未從產品銷售產生任何收入，截至今年上半年，虧損按年擴大至5.4億元（人民幣，下同），2019年同期虧損為1.07億。主要因可轉換可贖回優先股的公允價值虧損擴大及研發開支增加所致。

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記者：張以正

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