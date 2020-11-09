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蘋果與Sony擬擴展Podcast業務　爭相收購Wondery公司

科技 13:45 2020/11/09

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蘋果（Apple）正計劃擴張Podcast業務，正與索尼（Sony）爭相收購美國知名的Wondery播客公司。

現時不少音樂串流平台，例如Spotify、Apple Music都有推出自家Podcast（播客）服務。最近蘋果（Apple）正計劃擴張Podcast業務，據《彭博社》報道，Apple最近正與索尼（Sony）競爭，兩企均有意收購美國知名的Wondery播客公司。

據《彭博社》引述消息人士指出， Wondery公司的收購價為3至4億美元（約23至31億港元），將有望成為Podcast市場最大的一宗收購。目前約有4間公司表示有意收購，而蘋果和Sony為其中2 間。據分析公司Podtrac數據指出，Wondery為美國最大的Podcast公司之一，每個月聽眾超過800萬人。該公司製作的《Dirty John》與《Dr. Death》節目享有一定知名度，並廣受用戶歡迎。另外，Wondery旗下推出超過10個原創電視節目，以及一系列Podcast節目。

<<亞馬遜宣布推Podcast服務　將提供獨家節目

<<蘋果推自製Podcast　提供當地新聞内容

近年Podcast市場競爭愈趨激烈，Spotify目前為全球最大的音樂串流平台之一，同時積極發展Podcast服務。另外，Sony亦正在計劃進軍市場，現時已開始投資發展相關業務，並資助創作Podcast原創節目。

責任編輯：李寶如

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