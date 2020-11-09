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【新股IPO】榮昌生物9995今日掛牌 高開16%

股樓投資 13:40 2020/11/09

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榮昌生物製藥（09995）今日掛牌，較招股價52.1元高開16%，下午開市升勢持續，1點30分報70.55元。

融創服務1516周一招股 入場費約12,778元，想知詳情請按：【下一頁】

該股公開發售部份錄得超額認購52.43倍，每手500股，一手中籤率為90%；聯席保薦人為摩根士丹利亞洲、華泰金控香港、J.P. Morgan Securities(Far East)。

新東方教育09901今日掛牌 高開16%，想知詳情請按：【下一頁】

是次集資所得，約50%主要用於候選藥物的臨床開發及商業化；約25%將用於撥付建設新生產設施以擴大商業生產產能；約15%將用於償還榮昌製藥借款；約10%將用作一般企業及營運資金用途。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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