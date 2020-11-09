【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大

▲ 張化橋認為，螞蟻上市煞停，與馬雲言論關係不大。

阿里巴巴 （09988） 旗下史上最大規模IPO螞蟻集團叫停，震驚全球。市場認為，螞蟻上市煞停，與馬雲於外灘金融峰會的言論有關，但有「民企之父」之稱的張化橋卻不認同，螞蟻上市煞停「其實是因為這次上市沒有組織好」，「螞蟻認為本身並非銀行，是次上市前沒有到銀保監會，也沒有找人行，便是因為這個技術上的疏忽，以為中證監批准了就可以了。」

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究竟馬雲說了甚麼？令螞蟻上市急煞停【下一頁】

張化橋接受《明報》訪問時指，螞蟻集團現持有互聯網銀行「網商銀行」30%股權，而且它本身經營的貸款業務也近似銀行業務，即使中證監是很支持螞蟻，很快便批准它上市，但是內地銀行要上市的話，不止中證監要同意，銀保監會也要同意，人行也有協調作用，但螞蟻是次上市前卻沒有徵求銀保監會及人行同意，結果上市大計要煞停。

馬雲於外灘金融峰會言論重點

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根據現行內地監管規定，內地銀行上市前要先取得銀保監會及人行同意。張化橋強調，螞蟻是一家偉大的企業，它比傳統的銀行效率更高，成本更低，也逼着銀行創新，期待螞蟻在符合新監管要求後可以捲土重來。

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編輯：陳韻妍