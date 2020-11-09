【外賣商機】Uber Eats用戶量增至近去年4倍　「步兵」人數亦增7倍

▲ Uber Eats將推4週年優惠及全新服務時段，以慶祝登陸香港四週年。（Uber Eats提供圖片）

香港人在抗疫期間足不出戶，加上受堂食限聚影響，更多人傾向「叫外賣」，帶動美食外送平台之一的Uber Eats ，今年的用戶人數錄得至接近去年的4倍。

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Uber Eats表示，隨著更多香港人遙距工作及留港度假，發現過去一年各個地區對外賣的需求出現顯著的改變。一改以往商業區訂單較多的情況，來自住宅區的訂單由以往佔整體40%，大升至60%。故Uber Eats因應地區需求的轉變，在過去12個月擴展服務至四個新地區，包括屯門、港島南區、天水圍及柴灣。

活躍送餐夥伴錄400%增長

在美食外送的龐大需求帶動下，更許多香港人加入Uber Eats以靈活的方式賺取收入。相比去年，Uber Eats今年活躍送餐夥伴錄得超過400%升幅，活躍步行送餐及電單車送餐的夥伴，分別與去年同期相比分別增長7倍及3倍，而美食外送旅程比往年同期亦大增超過270%。



推4週年優惠及全新服務時段

為慶祝Uber Eats登陸香港四週年，Uber Eats宣布從今天起延長服務時間，從早上8點至午夜12點，涵蓋早餐及宵夜時段。 由即日起至12月31日，Uber Eats 新用戶於首張訂單輸入優惠碼 「HKEATS4」，即可享有港幣 100 元折扣優惠。完成首張Uber Eats訂單後，用戶更可獲200港元的乘車折扣優惠。

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責任編輯：蘇穎琪