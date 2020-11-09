【美國大選】科技股鬥創新高　瑞銀：部署轉炒中型股、續避金融股

▲ 拜登當選，瑞銀報告分析科技股將出現中型股追落後。

美國大選結果終明朗，民主黨拜登宣布獲勝，中港股市一同大漲，恒生科技指數半日更大升365點或4.48%，中午收報8517點，盤中創新高，幾乎全數科網股都大升，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升約3%創新高，舜宇光學 （02382） 、比亞迪電子 （00285） 科技設備零件股升幅更達1成或以上。

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表最新分析，指出大型科技股在大選當週強勁反彈，主要反映債券收益率走低、監管確定性高於「藍色浪潮（即民主黨勝出）」機會，令資金追逐增長股，該行認為，未有數月市場仍有上升空間，但升勢主要由於周期性較強的行業驅動。

瑞銀認為，美國將推出規模較大的財政刺激方案來支持增長，即5000億至1萬億美元左右，佔GDP的2.5%至5%，也預計明年年中疫苗廣泛應用，令經濟復甦範圍擴大。

看好中型科技股 金融股未見受惠

該行預計在此環境下，中型股應得到良好支撐。在科技行業內，近期供應鏈、支付和數位廣告等領域的公司公佈強勁業績，支持其觀點，即增加目前表現落後但週期性較強的科技股配置，而不是電商和軟體等在疫情中跑贏大市的行業。

瑞銀特別指出，建議在美國以外的投資者也應為大規模刺激措施做好準備，加倉對經濟更為敏感的市場和類股，英國股票、歐元區中小型股票和新興市場價值股都是上佳之選。這些領域還將受益於英國央行於上週宣佈的擴大量化寬鬆計畫，以及歐洲有望在12月底公布擴大疫情緊急購買計畫的規模且延長期限。

其他行業方面，拜登有意重回《巴黎協定》，但在美國市值最大的可再生能源開發商也是美國最大的「能源」公司，沒有額外聯邦政府支持也如是，鑒於中國和日本都承諾將實現碳中和，綠色科技在亞洲也應保持強勁需求。

金融股方面，大選結果對美國金融股的影響從好壞參半到略微負面，因為新一輪刺激計畫的規模可能較小，可能壓低利率、壓平收益率曲線，衝擊金融股表現。

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編輯：麥德銘