新世界捐地建社會房屋「光村」　鄭志剛：冀助短貧戶逆轉人生

新世界（00017）去年宣布，以一元象徵性租金，向社企「要有光」撥出天水圍約三萬平方呎的地皮，用作興建社會房屋「光村」，為暫有經濟困難人士，即俗稱的「短貧戶」提供居所。值得留意的是，「光村」將試行新青年鄉村模式，簡單來說，為提供入住者簡樸、穩定，但有質素的生活環境，同時協助他們向上流。

有關計劃初步構思興建３幢，兩至三層高的住宅，為配合四周環境，採用的建築物料及顏色將配合屏山圖書館和屏山文物徑，預計可建100個單位，供300多人租住，而每位住戶的租期不多於三年。此外，「光村」鄰近天水圍西鐵站，往來不足3分鐘路程。

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業說，疫情肆虐，加上經濟結構改變，貧窮問題出現新趨勢，愈來愈多有學識及有工作經驗的人士，成為「短貧戶」。他說：「我估計『光村』會吸引這些『短貧戶』申請，他們的特點是有能力、想搏、想試和對生活有要求，例如：對子女的成長環境和自己的就業轉型方向等，有自己的一套想法。社會要保住這些『短貧戶』，讓他們可以靠自己的創意和努力去轉型，以重建自身的向上流動力。」

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛說：「我很高興與『要有光』攜手以『光村』的嶄新模式，協助短期有經濟困難及住屋需要的市民脫貧。他們有能力靠雙手和創意去構建美好的生活，只需要有人扶一把，『光村』不但為租戶提供住宿，更有度身訂造的配套和訓練，重建他們的向上流動力，助他們逆轉人生。」

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