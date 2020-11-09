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【港元活期存款】天星銀行再推5厘活期存款　冀增5成新客戶

Hot Talk 13:23 2020/11/09

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天星銀行推出5厘活期存款，但僅限首兩萬元存款

小米集團 （01810） 有份投資的天星銀行再推港幣存款優惠，推出5厘高息港幣活期存款服務。天星銀行表示，從11月8日起至12月31日，儲蓄銀行全新客戶可於開戶後6個月內，最高可享有5厘年利率，但僅限於首兩萬元存款。

以天星銀行資料計算，該行新客戶首兩萬元存款在6個月可收息500元。

天星銀行行政總裁姚文松表示，預料今次優惠將可吸引5成新客戶增幅。他表示自銀行6月開業起，開戶人數增幅每月穩定增長，10月份開戶人數較9月份上升5成。

存款額方面，他表示從銀行開業後，每月平均存款量增幅超過雙位數字，銀行近7成客戶參與定期存款服務。

天星銀行表示，優惠只適用於全新客戶，並不包括曾經取消天星銀行儲蓄戶口的客戶，活期存款利詳情如下﹕

存款戶口結餘 年利率
首港幣20,000元 5.00%
港幣20,000元以上至港幣1,000,000元 0.50%
港幣1,000,000元以上 0.10%

姚文松續指，公司現時仍在計劃推出新產品，惟因產品周期需時間完善及進行監管程序，目前未能提供明確時間表。

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編輯﹕賴奕羚

產品 服務 銀行 天星銀行 儲蓄 活期存款 定期存款 港元活期存款

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