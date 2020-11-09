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【美國大選】拜登將公布抗疫12人小組 據報3專家主導

環球政治 12:44 2020/11/09

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美國大選投票日結束，多間主流傳媒報道，民主黨總統候選人拜登勝出美國大選，當選下屆美國總統。知情人士透露，拜登視新冠肺炎疫情為內政中的當務之急，將公布一個由12名專家組成的抗疫工作小組，3名聯合主席領導。

路透社報道，若拜登在明年1年就任美國總統後，這個12人的疫情工作小組將負責制定防疫計劃。兩名知情人士指出，小組將由3名聯合主席領導，分別是美國公共衛生局前局長默西（Vivek Murthy）、美國食品及藥物管理局（FDA）前局長凱斯勒（David Kessler）及耶魯大學的專家努内斯史密斯（Marcella Nunez-Smith）。

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美國疫情持續，邁向另一個嚴峻的里程碑，接近1000萬人確診。美國周日（8日）新增超過10萬人染疫，為爆疫以來第5高，453人死亡。專家警告，未來數周的住院人數和死亡病例可能急升。

美國食品及藥物管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）預計，疫情會再一次反彈，目前未有有效的防疫措施，可能導致12月和1月的疫情加劇。他又指出，住院人數也值得關注，逾5萬人住院、超過1萬人在深切治療部，人數正迅速增長。

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責任編輯：鄧燕君

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