  • 26°C
香港時間 : 20201109日 (一) 14:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

領展上半年每單位分派升0.1% 勝市場預期

股樓投資 13:35 2020/11/09

分享：

房託領展(00823)宣布上半年業績，期內可分派收入總額為29.21億元，按年下跌1.5％，每基金單位末期分派為141.65港仙，按年微增0.1％，較多間券商估計將錄倒退為佳。領展下午開市後倒升0.2%報62.85元。

友邦第三季新業務價值 按年續降按季升24%  詳情請看[下一頁]　

【螞蟻IPO煞停】大和估阿里或需向螞蟻注資400億元 料減持三大投資套現  詳情請看[下一頁]

期內，收益及物業收入淨額分別按年下跌1.9％及0.8％，至52.33億元及40.37億元；投資物業組合之估值為1951.12億元，按年增加1％，而每基金單位資產淨值則減少3.9％至74.6元。

而在上半年，本港物業續租租金調整率為跌2.6%，內地組合則升8.1%,疫情下仍成功加租。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 經濟

上一篇文章

【新股IPO】榮昌生物9995今日掛牌 高開16%

下一篇文章

明年中展開大型人口普查　統計處將加強使用資訊科技作數據搜集
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家
【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家
【螞蟻IPO煞停】大和估阿里或需向螞蟻注資400億元 料減持三大投資套現
【螞蟻IPO煞停】大和估阿里或需向螞蟻注資400億元 料減持三大投資套現
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【螞蟻IPO煞停】螞蟻上市叫停因馬雲失言惹禍？ 「民企之父」張化橋說：他是很生氣才講
【螞蟻IPO煞停】螞蟻上市叫停因馬雲失言惹禍？ 「民企之父」張化橋說：他是很生氣才講
【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾作「首置」　以市價七折發售　戶型包括3房單位
【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾作「首置」　以市價七折發售　戶型包括3房單位
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園