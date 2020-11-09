領展上半年每單位分派升0.1% 勝市場預期

房託領展(00823)宣布上半年業績，期內可分派收入總額為29.21億元，按年下跌1.5％，每基金單位末期分派為141.65港仙，按年微增0.1％，較多間券商估計將錄倒退為佳。領展下午開市後倒升0.2%報62.85元。

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期內，收益及物業收入淨額分別按年下跌1.9％及0.8％，至52.33億元及40.37億元；投資物業組合之估值為1951.12億元，按年增加1％，而每基金單位資產淨值則減少3.9％至74.6元。

而在上半年，本港物業續租租金調整率為跌2.6%，內地組合則升8.1%,疫情下仍成功加租。

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