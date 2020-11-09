【阿里巴巴股價】螞蟻估值或削逾萬億元　會成拖阿里巴巴後腿因素？

▲ 螞蟻集團估值縮水，對阿里巴巴影響有幾大?

螞蟻集團暫緩AH股上市計劃，在小貸新規下，螞蟻集團需要籌集更多資本，螞蟻集團估值有機會大縮水。晨星（Morningstar） 預測，螞蟻集團估值可能減少多達1400億美元（約1.09萬億港元）。螞蟻集團估值縮水，對阿里巴巴（09988）影響有幾大?

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估值或降至與大行看齊

螞蟻集團上市估值高達3100億美元，若估值削減高達1400億美元，意味比兩年前融資的上市前（Pre-IPO ）估值2800億美元更少。晨星分析師指出，如果螞蟻集團上市前IPO市賬率下降到全球頂級銀行的水平，則其估值可能會面臨25%-50%的下降，即其估值有可能削減1400億美元。螞蟻集團此前以每股80元定價，其股價是其賬面價值的4.4倍，而國際大行一般為兩倍。

另外，Aletheia Capital新加坡財務主管Sanjay Jain預測，螞蟻的市盈率可能下降至約10倍。螞蟻新的估值可能與盈利較佳的銀行相若。花旗集團未來12個月的市盈率為8倍；星展銀行預測市盈率為12.6倍；招行 （03968） 預測市盈率約10倍。

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阿里巴巴或需向螞蟻注資

在新規下，小額貸款公司的出資比例不得低於30% 。若新規定獲通過，晨星估計螞蟻將需要自己承擔5400億人民幣信貸，以支持其近1.8萬億元人幣的未償還貸款。

截至6月底止，阿里巴巴坐擁800億人幣現金，大和此前預測，為滿足監管需求，阿里巴巴可能需向螞蟻注資200億至400億人幣。

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編輯：吳敏芳