【聖誕節】海港城聖誕裝置移師至「海運觀點」　市民需網上預約登記參觀

▲ 海港城海運大廈聖誕地標，今年將移師至面積更大的「海運觀點」舉行。

聖誕節不足兩個月便到，九龍倉置業 （01997） 旗下海港城的海運大廈正門每年都設置聖誕裝置，吸引大批市民拍照留念。今年受疫情影響，海港城的戶外聖誕裝置及人流安排有新安排。海運大廈正門、露天廣場部分的大型聖誕裝置，將移師到許冠傑及郭富城曾在此舉辦音樂會的「海運觀點」。海港城將會把「海運觀點」，並打造成「聖誕燈飾花園」，而大樓梯入口則幻化成「巨型聖誕熊仔玩具店」。

「海運觀點」訪客將以4人一組入場

海港城指，「海運觀點」佔地逾8,000平方呎，坐擁270度維港景致，面積較海運大廈露天廣場大一倍，在保持社交距離下，預計同一時間可容納約200人。

受到限聚令限制，「海運觀點」訪客將以4人一組或當時限聚人數入場，須先量度體溫及使用消毒搓手液；晚上、周末和假期前夕，海港城商場更會控制入場人數，市民須於網上免費預約登記參觀，避免出現人流聚集的情況，現場亦有工作人員維持秩序。

招募小朋友拍攝個人的聖誕歌唱短片

海港城強調，整個商場的聖誕裝置以欣賞及拍攝為主，以減少接觸，海運大廈正門及海運觀點的布置均會定時消毒，以保持清潔衛生。海港城聖誕裝置將於本月下旬開幕，活動內容及入場預約安排將稍後公佈。

另外，海港城亦會於線上及線下跨平台舉辦活動，如招募小朋友拍攝個人的聖誕歌唱短片，於商場不同地方及社交平台播放。

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編輯：陳韻妍