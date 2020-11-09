【香港創科】看重大學科技初創發展　薛永恒：港府將不遺餘力推動上游研發

▲ 創新及科技局局長薛永恒今（9日）出席團結香港基金活動時表示，港府一直關注知識轉移及商品化項目，並透過創科基金向產、學、研持分者提供財政支援。

港府近年銳意把香港建設成為國際創科中心，創新及科技局局長薛永恒今（9日）出席團結香港基金活動時表示，港府一直關注知識轉移及商品化項目，並透過創科基金向產、學、研持分者提供財政支援。而於2014年推出的「大學科技初創企業資助計劃」，截至9月已經為293間初創企業發出共2億元資助。當局本年度將會加大資助額，加碼至每年800萬元。

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薛永恒提到，在這5年期間，香港創科企業數量增長2倍，創科就業人數增長4至5倍。而知識及技術轉移是大學科研落地的最佳方法，港府將會不遺餘力，透過注資積極推動上游研發、鼓勵中游知識及技術轉移，促進更多下游科研成果轉化為實踐。為鼓勵更多創科人才發展，當局今個年度將會加大相關資助額，由以往每年400萬元，加碼至每年800萬元；而每間初創企業的資助金額，將會由120萬元上調至150萬元。

薛永恒又指，上周他曾到訪北京、廣州及深圳並與當地官員會面，內地政府充分肯定本港科研發展的重要性。未來香港應更把握本港國際化、自由化、一國兩制的獨特優勢， 將香港由以往注重金融、物流的城市，轉化成國際創科中心。

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記者：曾曉汶