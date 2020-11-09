明年中展開大型人口普查　統計處將加強使用資訊科技作數據搜集

明年6月底至8月初期間，將進行人口普查工作，範圍涵蓋全港市民。財政司司長陳茂波昨日（8日）表示，明年人口普查的工作對政府政策的與時並進、適時調整，有著重要的意義。

【政府招聘】政府聘二級助理郵務監督 每月頂薪近5.6萬元：【下一頁】

明年的人口普查仍需要招聘核查員、親身上門跟住戶進行面談訪問。統計處將會為所有前線的人口普查員提供適當的培訓和防護裝備，以保障他們及受訪住戶的健康和安全。

他在網誌提及，確保相關基準統計數字適時更新，對政府的政策制定非常重要。例如，全面了解香港最新的人口結構和年齡分布，將有助我們掌握本港人口高齡化的速度與預期是否存在落差，以至它對本港醫療、社福等各項措施的引伸影響等。

此外，因應新冠肺炎疫情發展，，統計處將會進一步加強使用資訊科技以進行數據搜集的工作，如讓普查員將收集到的數據即時輸入系統，又或提供已加密的網上問卷供市民填寫等，以有助提升處理效率及減低疫情傳播的風險。

陳茂波表示，政府的統計及人口普查工作需要市民及企業的積極配合，才可以順利進行，呼籲大家踴躍支持統計處各項的訪問工作，尤其是明年的大型人口普查，讓政府可以掌握香港最新及全面的數據，了解社會不同環節的狀況，以協助評估和制訂適切的政策及分配資源，讓政府的工作能夠更緊貼社會的發展和市民的需要。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

