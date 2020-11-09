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【台灣詐騙案】中學學歷台男無牌行醫　售賣自家製「藥汁」 賺逾200萬台幣

環球政經 12:43 2020/11/09

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台灣一名只有中學學歷的男子許日賜，自2005年起在彰化縣無牌行醫，以當歸、陳皮等中藥材熬煮「濃縮藥汁」，並以高昂價格發售，稱能醫百病，成功騙取多個病人購買療情，更引致死亡。許日賜曾於2015年被捕，但利用2年間的訴訟期重施故技，賺逾200萬台幣。

中國體操隊赴日參賽穿「全副武裝」過關 網民惹議：日本真的那麼危險嗎？：【下一頁

綜合台媒報道，許日賜曾於2015年被捕獲，但由於有2年間的訴訟期，所以他又「重操故業」再次行騙。其在兩年間已騙逾10多名患者，賺取約211萬台幣，當中有一名患者服藥一個月後去世。據指，該名吳姓病人患上罹患大腸癌，許日賜稱只需服用其自家製的「藥汁」4個月便可療癒，無須到醫院治理。豈料，該名男子的妻子控訴，丈夫服用一個月「藥汁」後去世。

此外，陪同前往的姨仔也被騙逾38萬台幣，用作支付減肥療情。她服藥後，出現咳嗽及血壓飆升，加上看見姐夫服藥去世，而立即停藥。許日賜辯稱，患者是主動拜訪，但未有否認售賣自家製「藥汁」一事。

台中高分院審理時指出，許日賜不單沒有反思己過，還阻礙患者到醫院就診，因此推翻一審判決，改判徒刑4年，可上訴。

報道指出，許日賜於是2005年起無牌行醫，並自家製「濃縮藥汁」，謊稱由青春痘以至老人病皆可醫治，令部分病患者信以為真。報道指出，單以中風病例，忠者服用3次自家製「濃縮藥汁」，就須付達近18萬元台幣費用。

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撰文 : 黎淑雯

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