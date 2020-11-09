【iPhone 12】郭明錤：iPhone 13鏡頭技術大升級　料比iPhone 12更好賣

▲ 郭明錤稱，明年iPhone 13銷量可能會超過iPhone 12。

天風證券分析師郭明錤在最新研究報告中表示，2021款iPhone（暫以iPhone 13命名）的銷量可能會超過iPhone 12。預計iPhone 13系列將再次推出4款機型，尺寸將與目前的iPhone 12系列相同，但攝像頭技術將有重大改進。

郭明錤稱， 雖然每一款iPhone 12機型都有相同的超廣角攝像頭，但iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的攝像頭將會有所改善。兩款 iPhone 13高端機型的光圈將從f/2.4升級為f/1.8，超廣角鏡頭將從固定對焦升級為自動對焦。

儘管有媒體報道iPhone 12系列的預訂量超過iPhone 11，但郭明錤認為，明年的iPhone 13系列預定量及出貨量會更高， 因為明年下半年5G基礎設施更加普及 ，以及9月份定期發布新機型的做法將有助於增加銷量。

更多【新經濟股】文章

相關文章：【iPhone 12】郭明錤料預購首日訂單達200萬部 iPhone 12 Pro反應好過預期

【iPhone12】最強蘋果分析師郭明錤 過去猜中多少蘋果產品？

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！