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【iPhone 12】郭明錤：iPhone 13鏡頭技術大升級　料比iPhone 12更好賣

股市 12:27 2020/11/09

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郭明錤稱，明年iPhone 13銷量可能會超過iPhone 12。

天風證券分析師郭明錤在最新研究報告中表示，2021款iPhone（暫以iPhone 13命名）的銷量可能會超過iPhone 12。預計iPhone 13系列將再次推出4款機型，尺寸將與目前的iPhone 12系列相同，但攝像頭技術將有重大改進。

郭明錤稱，雖然每一款iPhone 12機型都有相同的超廣角攝像頭，但iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的攝像頭將會有所改善。兩款iPhone 13高端機型的光圈將從f/2.4升級為f/1.8，超廣角鏡頭將從固定對焦升級為自動對焦。

儘管有媒體報道iPhone 12系列的預訂量超過iPhone 11，但郭明錤認為，明年的iPhone 13系列預定量及出貨量會更高，因為明年下半年5G基礎設施更加普及，以及9月份定期發布新機型的做法將有助於增加銷量。

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