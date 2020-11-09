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【美股期貨】輝瑞新冠疫苗見效　道指期貨漲近1800點　高見3萬點　金價失守1900（不斷更新）

股市 21:44 2020/11/09

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美股動態不斷更新

美國大選結果剛出爐，隨即傳出有關新冠肺炎疫重磅消息。美國藥廠輝瑞（美︰PFE）公布的臨床測試數據顯示，在大規模試驗中，疫苗阻止了90%的新冠肺炎感染。美股期貨應聲上揚，道指期貨曾高見3萬點。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【新冠疫苗】輝端新冠疫苗試驗成效顯著　成功率逾9成　道期飆1500點（不斷更新）

【美國大選】科技股鬥創新高　瑞銀：部署轉炒中型股、續避金融股

【美國大選】普信﹕拜登上任後將推額外經濟刺激方案

【鱷王達里奧】橋水旗艦對冲基金據報今年回報跌18%

【美股焦點】市場料拜登勝出後　或推大麻合法化　大麻股即炒起

即市走勢︰

【21︰43】道指期貨升近1800點，高見30000點。

【21︰36】道指期貨報29756點，升1552點。

【21︰12】疫苗消息令金價受壓，現貨金價挫55美元，每安士報1895.55美元。

【20︰42】英國富時100指數升4.9%；德國DAX指數升5.5%；法國CAC升6.54%。

【20︰39】道指期貨升幅回落至1405點，暫報29609點。

【20︰26】道指期貨升1524點，報29736點。

【20︰10】道指期貨報29609點，升1405點或4.98%

【20︰04】道指期貨升1090點，報29294點；納指升2.25%。輝瑞盤前漲超10%，輝瑞公佈數據顯示，在大規模試驗中，疫苗阻止了90%的感染。

【19︰40】道指期貨升幅達407點，報28611點；納指期貨升1.76%，有望破頂。

【17︰41】道指期貨升392點，報28596點；納指期貨升1.7%。

【17：15】大麻股龍頭ACB盤前漲逾50%　市場料拜登勝出後或推大麻合法化　

【17：06】電動車中概股盤前造好，小鵬（美︰XPEV）升5.6%，報36.77美元；蔚來（美︰NIO）升3.2%，報42.98美元；理想汽車（美︰LI）升3.1%，報27.28美元。

【16：58】道指期貨升348點或1.2%，報28552點；標指期貨升50點或1.5%，報3551點；納指期貨升255點或2.1%，報12330點。

【15：20】內地媒體引述知情人士報道，特斯拉Tesla（美︰TSLA）上海超級工廠明年產能達至滿產，計劃生產約55萬輛汽車，包括30萬輛Model 3車型、25萬輛Model Y。

【Tesla股價】Tesla上海工廠傳明年產55萬輛汽車10萬輛出口　Tesla：具體數字現無法公布

【12：28】天風證券分析師郭明錤在最新研究報告中表示，蘋果（美︰AAPL）2021年新款iPhone（暫以iPhone 13命名）攝像頭技術將有重大改進，銷量可能會超過iPhone 12。

【iPhone 12】郭明錤：iPhone 13鏡頭技術大升級　料比iPhone 12更好賣

【12：18】道指期貨升389點或1.4%，報28593點；標指期貨升58點或1.7%，報3559點；納指期貨升302點或2.5%，報12377點。

【10：15】英國《星期日泰晤士報（Sunday Times）》報道，英倫銀行副行長康利夫（Jon Cunliffe）指，暫時仍未確定容許英資銀行可以恢復派息，當局可能仍有限制，直至評估銀行的穩健程度為止。

【滙豐股價】滙豐渣打明年恢復派息？　英央行：未確定是否容許

【07：30】「股神」巴菲特旗下的投資公司巴郡（美︰BRK）（Berkshire Hathaway）日前公布今年第三季度業績，純利按年大賺82.4%至301億美元（約2348億港元）。不過更值得留意的是，截至今年第3季末，巴郡重倉投資蘋果（美：AAPL）高達1117億美元（8713億港元）。

【股神巴菲特】巴郡第3季賺逾8成　重倉蘋果高達8700億元

道指上周五跌66點港股ADR升181點　紐約期油跌逾4%

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】詳情

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 拜登 特朗普 巴菲特 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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