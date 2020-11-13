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專題:美國大選

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【美股市況】道指跌130點　納指微升　拼多多大漲2成（不斷更新）

股市 00:57 2020/11/13

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美股動態不斷更新

美國大選結果已相當明確，外媒消息指現任總統特朗普將「接受大選結果」，但不會承認落敗。美股期貨今早於亞洲時段跌向下，道指期貨跌逾百點。美國10月消費者物價指數按年升1.2%，略低於預期，以及上周首領失業救濟人數為70.9萬，好過預期。

焦點新聞︰

【美股焦點】拼多多首錄盈利上季賺4.66億 盤前升16%

【中概股】小鵬汽車上季收入升3.4倍　毛利由負轉正　股價漲逾8%

【美股焦點】波音上調中國飛機市場預測　料未來20年商用需求達8600架　涉1.4萬億美元

【美股焦點】Palantir業績前股價異動　大漲近7%後再倒跌7.5%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【00︰56】英國富時100指數收跌0.5%；德國DAX指數收跌1.1%；法國CAC指數收跌1.3%。

【00︰37】道指跌126點，報29270點；納指升0.05%。

【00︰01】小鵬汽車（美︰XPEV）漲逾20%；理想汽車（美︰LI）漲逾16%，蔚來（美︰NIO）漲逾9%，股價齊創歷史新高。

【23︰01】道指跌180點，報29216點；納指升0.19%。

【22︰31】美股開市，道指跌160點，報29237點；標指跌0.38%；納指持平。

【21︰48】道指期貨跌逾204點，報29107點；納指期貨升0.36%。

【20︰11】拼多多盤前漲超25%。

【19︰39】道指期貨跌135點，納期升0.5%。

【18︰28】拼多多業績勝預期，盤前漲16%。

【美股焦點】拼多多首錄盈利上季賺4.66億 盤前升16%

【17︰45】科技股表現相對轉強，納指期貨升0.1%；道指期貨跌160點。

【16︰32】德股初段跌近0.8%；英股跌0.7%；法股跌近0.6%。

【16︰15】道指期貨跌181點或0.6%，報29130點；標指期貨跌19點或近0.6%，報3548點；納指期貨跌41點或近0.4%，報11844點。

【15︰15】英國第三季度GDP按季增長15.5%，略遜市場預期的15.8%。

【12︰12】道指期貨跌165點或近0.6%，報29146點；標指期貨跌22點或0.6%，報3545點；納指期貨跌74點或0.6%，報11811點。

【09︰30】外電報道，TikTok的母公司字節跳動就特朗普政府要求公司出售美國業務， 向美方提出新建議，包括容許TikTok完全由美國投資者擁有及審核內容。

【TikTok拆骨】字節跳動就華府要求公司出售美國業務提新方案

【08︰05】美國航空（美︰AAL）周三將恢復中美航班，使美國航空公司執飛的中美航班數量，達到每星期10班。

美國航空恢復中美航班　加入達美、聯合航空行列

道指跌23點港股ADR升287點　紐約期金跌0.8%

 

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11月11日（三）市況

納指收市升2%，反而道指跌0.1%，輝瑞藥廠下跌，蘋果及亞馬遜大升3%，市場原預期環球股市板塊輪動，初期力度猛烈，但時至第三日，資金再炒科網股，投資者需警惕波動走勢。

市場繼續憧憬新冠肺炎疫苗面世，環球股市板塊輪動。美國今日為退伍軍人節假期，債市休市，股市如常。歐洲央行行長拉加德、聯儲局主席鮑威爾，以及英倫銀行行長貝利將於歐洲央行的央行論壇發表講話。拉加德：購債和提供流動性　仍是歐央行主要工具

美股周三收市：

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重點新聞︰

【騰訊旗下】直播平台虎牙上季淨利潤增長逾倍　鬥魚收入按年大增37%

【美股焦點】麥當勞擬推McPlant人造肉　Beyond Meat行政總裁︰與麥當勞關係仍「非常牢固」

【美股焦點】Lyft上季收入按季反彈47%　虧損收窄至4.6億美元

即市走勢︰

【05︰00】道指收報29397點，跌23點，納指升2%，收報11786點，標指升0.8%，收報3572點。

【01︰45】納指升幅擴大至2.2%，報11872點。

【00︰59】道指表現反覆，現升49點，報29470點；標指升0.8%，報3574點；納指升1.79%，報11761點。

【00︰45】歐股收市，德國DAX指數漲0.46%，法國CAC40指數漲0.48%，英國富時100指數漲1.38%。

【23︰49】道指轉跌20點，納指升1.2%。

【22︰51】科技股發力，納指升1.45%，報11721點；道指升57點，報29477點。

【22︰30】美股開市，道指升142點，報29563點；標指升0.64%；納指升0.94%。

【22︰00】大麻股Aurora Cannabis（美︰ACB）美股盤前跌超19%，該公司宣布通過股票發行籌集1.25億美元。

【21︰01】歐元兌美元日內跌0.5%，現報1.1754。

【20︰15】道指期貨升197點，納期升0.9%。

【19︰42】美滙指數日內漲0.3%，重上93。

【19︰13】道指期貨升232點；納期升1.28%。

【18︰28】道指期貨升217點，報29536點；標指期貨升0.76%；納指期貨升1%。

【16︰53】道指期貨升175點或0.6%，報29494點；標指期貨升20點或0.6%，報3561點；納指期貨升114點或近1%，報11732點。

【12︰34】以色列媒體The Verifier引述消息報道，蘋果（美︰AAPL）公司首款可摺式iPhone或於2022年面世。

蘋果據報2022年推首部可摺式iPhone

【12︰25】美股期貨向好，道指期貨升86點或0.3%，報29405點；標指期貨升6點或近0.2%，報3547點；納指期貨升36點或0.3%，報11654點。

【11︰35】內地短視頻應用程式TikTok的母公司字節跳動在出售限期前夕向美國上訴法院提出，將特朗普政府早前要求分拆TikTok的行政命令生效日期押後30日。

【TikTok禁令】分拆TikTok行政命令周四生效　字節跳動要求押後30日

【11︰30】媒體報道指，為了遠離最近美市波動及美國總統大選爭議，Airbnb已經將IPO招股書推遲到下星期再提交，最快將於下星期一向美國證監會提交招股書。
【Airbnb上市】傳Airbnb據報將延後一周公開招股書 料年底前成功上市

【07︰50】金融時報引述兩名知情人士報道指，歐盟周二將宣布對亞馬遜Amazon（美：AMZN）的正式反壟斷指控。

【科網反壟斷】傳歐盟將向亞馬遜提出反壟斷指控　股價收市跌3.5%

道指升262點港股ADR跌182點　紐約期金反彈1.2%

-------------------------

11月10日（二）市況

 

輝瑞（美︰PFE）及BioNTech（美︰BNTX）的新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，市場憧憬疫苗面世後全球經濟復歸常態。環球股市場出現明顯的板塊輪動，傳統經濟股受捧，科技股面臨沽壓。市場風險偏好上升，美國10年期債息升至0.95厘，金價周一大跌後喘穩。

截至5：00 最新報 變幅
道指 29,420.92 +0.9%
標指 3,545.53 -0.1%
納指 11,553.86 -1.4%
輝瑞 38.65 -1.4%
波音 188.67 +5.2%
美國航空 12.38 -6.2%
嘉年華郵輪 16.72 -13.1%
挪威郵輪 20.10 -6.6%
大摩 55.76 -0.5%
迪士尼 142.05 -0.4%
 
Tesla 410.36 -2.6%
蘋果 115.97 -0.3%
facebook 272.43 -2.3%
ZOOM 376.01 -9.0%
Logitech 78.13 +2.9%
AMD 77.99 -6.2%

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焦點新聞︰

【MacBook】蘋果全新MacBook Air搭載M1自研晶片　售價999美元起　採用5nm製程、8核心

【美股焦點】North Face、Timberland母企收購潮牌Supreme　作價逾21億美元

Beyond Meat盤後挫逾兩成　上季盈轉虧+麥當勞擬推新素食漢堡

即市走勢︰

【5︰00】道指收市升262點，收報29420點，標指跌0.1%，收報3545點，納指跌1.4%，收報11553點。

【01︰44】10年期美債息回落，現報0.937厘。

【01︰22】道指升233點，納指跌0.7%。

【00︰08】新能源車股大跌，理想汽車（美︰LI）跌逾10%，蔚來汽車（美︰NIO）跌8.8%，Tesla（美︰TSLA）跌逾5%，小鵬汽車（美︰XPEV）跌3.8%。

【23︰33】道指升80點，報29242點，波音（美︰BA）漲逾5.2%。資金顯著流出科技股，納指挫1.9%，報11490點。

【23︰22】納指最多跌1.8%，道指最多升275點。

【22︰30】美股開市，道指升110點，報29268點；納指跌0.75%。

【21︰34】道指期貨升188點。

【20︰25】道期升幅擴至230點，29278點；納指期貨跌幅擴至1.55%。

【18︰33】道指期貨續升99點，報29147點；標指期貨跌0.3%；納指期貨跌1.21%。

【16︰17】美股期貨轉升，道指轉升92點或0.3%，報29140點；標指期貨升7點或0.2%，報3551點；納指期貨升30點或近0.3%，報11851點。

【15︰58】國際運動品牌adidas公布，第三季淨銷售額按年跌7%至59.64億歐元，經營利潤跌11.6%至7.94億歐元，均勝市場預期。

【adidas業績】adidas上季經營利潤跌11%　勝預期

【12︰15】美股期貨向下，道指期貨跌243點，報28805點；標指期貨跌30點，報3513點；納指期貨跌96點或0.8%，報11723點。

【12︰00】美國時裝品牌集團VF Corp（美︰VFC）擬收購潮流服裝品牌Supreme，交易金額將超過21億美元，預計交易於今年底完成。VF Corp周一美股股價升11%，報77.81美元，最新市值273億美元。

【美股焦點】North Face、Timberland母企收購潮牌Supreme　作價逾21億美元

【09︰45】人造肉第一股Beyond Meat（美：BYND） 業績遜預期，加上麥當勞推新素食漢堡，Beyond Meat股價下挫，盤後一度跌逾25%。

Beyond Meat盤後挫逾兩成　上季盈轉虧+麥當勞擬推新素食漢堡

道指升834點港股ADR升518點　紐約期油升逾8%、紐約期金挫半成

 

-------------------------

11月9日（一）市況

美國大選結果剛出爐，隨即傳出有關新冠肺炎疫苗的重磅消息。美國藥廠輝瑞（美︰PFE）公布的臨床測試數據顯示，其疫苗效用率超過90%，預計本月內申請緊急使用授權。美股期貨應聲上揚，道指期貨曾高見3萬點，惟開市後升幅明顯收窄。現貨金價亦大跌，失守1900美元關。

道指及標指已創下盤中歷史新高，納指亦已突破9月2日的收市新高。

截至5：00 最新報 變幅
道指 29,157.97 +2.9%
標指 3,550.50 +1.2%
納指 11,713.78 -1.5%
輝瑞 39.17 +7.6%
波音 176.36 +11.8%
聯合航空 41.32 +19.1%
美國航空 13.20 +15.2%
嘉年華郵輪 19.24 +39.2%
加勒比郵輪 75.47 +28.9%
大摩 56.05 +8.4%
迪士尼 142.59 +11.9%
 
Tesla 421.26 -2.0%
蘋果 116.32 -2.0%
facebook 278.77 -5.0%
ZOOM 413.24 -17.4%
Logitech 75.92 -19.2%
Unity 102.87 -13.6%
NETFLIX 470.50 -8.6%

 

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焦點新聞︰

【新冠疫苗】輝瑞新冠疫苗試驗成效顯著　成功率逾9成　道期飆1500點（不斷更新）

【美國大選】科技股鬥創新高　瑞銀：部署轉炒中型股、續避金融股

【美國大選】普信﹕拜登上任後將推額外經濟刺激方案

【鱷王達里奧】橋水旗艦對冲基金據報今年回報跌18%

【美股焦點】市場料拜登勝出後　或推大麻合法化　大麻股即炒起

【美股焦點】Timberland母公司VF Corp收購潮流品牌Supreme　作價逾21億美元

【美股焦點】美國麥當勞新產品策略　賣「脆辣雞腿包」竟然是市場焦點？

即市走勢︰

【4︰00】道指收報29157點，升834點或2.9%，標指升1.2%，收報3550點。納指跌1.5%，收報11713點。

【01︰52】道指升1303點，報29626點；標指升3.07%；納指升0.69%。

【00︰59】德國DAX3指數收漲4.98%；英國富時100指數漲4.66%，報6185.4點；法國CAC指數漲幅7.57%。

【00︰15】美股升幅顯著收窄，道指升1078點，報29401點；較高位回落532點；標指升2.63%；納指升0.83%。

【00︰03】美國10年期國債收益率漲至0.958%，創3月份以來新高，日內升14個點子。

【23︰00】美股高開低走，道指期貨升幅收窄至1168點，報29492點；標指升2.89%，報3611點；納指升0.72%，報11980點。

【22︰32】道指開市升1590點，報29913點，創下歷史新高；標指升3.6%；納指升1.2%。

【21︰43】道指期貨升近1800點，高見30000點。

【21︰36】道指期貨報29756點，升1552點。

【21︰12】疫苗消息令金價受壓，現貨金價挫55美元，每安士報1895.55美元。

【20︰42】英國富時100指數升4.9%；德國DAX指數升5.5%；法國CAC升6.54%。

【20︰39】道指期貨升幅回落至1405點，暫報29609點。

【20︰26】道指期貨升1524點，報29736點。

【20︰10】道指期貨報29609點，升1405點或4.98%

【20︰04】道指期貨升1090點，報29294點；納指升2.25%。輝瑞盤前漲超10%，輝瑞公佈數據顯示，在大規模試驗中，疫苗阻止了90%的感染。

【19︰40】道指期貨升幅達407點，報28611點；納指期貨升1.76%，有望破頂。

【17︰41】道指期貨升392點，報28596點；納指期貨升1.7%。

【17：15】大麻股龍頭ACB盤前漲逾50%　市場料拜登勝出後或推大麻合法化　

【17：06】電動車中概股盤前造好，小鵬（美︰XPEV）升5.6%，報36.77美元；蔚來（美︰NIO）升3.2%，報42.98美元；理想汽車（美︰LI）升3.1%，報27.28美元。

【16：58】道指期貨升348點或1.2%，報28552點；標指期貨升50點或1.5%，報3551點；納指期貨升255點或2.1%，報12330點。

【15：20】內地媒體引述知情人士報道，特斯拉Tesla（美︰TSLA）上海超級工廠明年產能達至滿產，計劃生產約55萬輛汽車，包括30萬輛Model 3車型、25萬輛Model Y。

【Tesla股價】Tesla上海工廠傳明年產55萬輛汽車10萬輛出口　Tesla：具體數字現無法公布

【12：28】天風證券分析師郭明錤在最新研究報告中表示，蘋果（美︰AAPL）2021年新款iPhone（暫以iPhone 13命名）攝像頭技術將有重大改進，銷量可能會超過iPhone 12。

【iPhone 12】郭明錤：iPhone 13鏡頭技術大升級　料比iPhone 12更好賣

【12：18】道指期貨升389點或1.4%，報28593點；標指期貨升58點或1.7%，報3559點；納指期貨升302點或2.5%，報12377點。

【10：15】英國《星期日泰晤士報（Sunday Times）》報道，英倫銀行副行長康利夫（Jon Cunliffe）指，暫時仍未確定容許英資銀行可以恢復派息，當局可能仍有限制，直至評估銀行的穩健程度為止。

【滙豐股價】滙豐渣打明年恢復派息？　英央行：未確定是否容許

【07：30】「股神」巴菲特旗下的投資公司巴郡（美︰BRK）（Berkshire Hathaway）日前公布今年第三季度業績，純利按年大賺82.4%至301億美元（約2348億港元）。不過更值得留意的是，截至今年第3季末，巴郡重倉投資蘋果（美：AAPL）高達1117億美元（8713億港元）。

【股神巴菲特】巴郡第3季賺逾8成　重倉蘋果高達8700億元

道指上周五跌66點港股ADR升181點　紐約期油跌逾4%

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】詳情

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 拜登 特朗普 巴菲特 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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