【美股市況】道指升233點　科技股捱沽納指跌0.7%　Tesla跌逾3%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

輝瑞（美︰PFE）及BioNTech（美︰BNTX）的新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，市場憧憬疫苗面世後全球經濟復歸常態。環球股市場出現明顯的板塊輪動，傳統經濟股受捧，科技股面臨沽壓。市場風險偏好上升，美國10年期債息升至0.95厘，金價周一大跌後喘穩。

截至1：18 最新報 變幅 道指 29,397.49 +0.8% 標指 3,554.98 +0.1% 納指 11,634.97 -0.7% 輝瑞 38.85 -0.8% 波音 191.16 +6.6% 美國航空 12.80 -3.1% 嘉年華郵輪 17.06 -11.4% 加勒比郵輪 73.50 -2.6% 大摩 55.55 -0.8% 迪士尼 139.18 -2.4% Tesla 407.22 -3.3% 蘋果 117.05 +0.7% facebook 271.11 -2.8% ZOOM 392.47 -5.0% Logitech 79.94 +5.3% AMD 79.02 -5.0%

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焦點新聞︰

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Beyond Meat盤後挫逾兩成 上季盈轉虧+麥當勞擬推新素食漢堡

即市走勢︰

【01︰44】10年期美債息回落，現報0.937厘。

【01︰22】道指升233點，納指跌0.7%。

【00︰08】新能源車股大跌，理想汽車（美︰LI）跌逾10%，蔚來汽車（美︰NIO）跌8.8%，Tesla（美︰TSLA）跌逾5%，小鵬汽車（美︰XPEV）跌3.8%。

【23︰33】道指升80點，報29242點，波音（美︰BA）漲逾5.2%。資金顯著流出科技股，納指挫1.9%，報11490點。

【23︰22】納指最多跌1.8%，道指最多升275點。

【22︰30】美股開市，道指升110點，報29268點；納指跌0.75%。

【21︰34】道指期貨升188點。

【20︰25】道期升幅擴至230點，29278點；納指期貨跌幅擴至1.55%。

【18︰33】道指期貨續升99點，報29147點；標指期貨跌0.3%；納指期貨跌1.21%。

【16︰17】美股期貨轉升，道指轉升92點或0.3%，報29140點；標指期貨升7點或0.2%，報3551點；納指期貨升30點或近0.3%，報11851點。

【15︰58】國際運動品牌adidas公布，第三季淨銷售額按年跌7%至59.64億歐元，經營利潤跌11.6%至7.94億歐元，均勝市場預期。

【adidas業績】adidas上季經營利潤跌11% 勝預期

【12︰15】美股期貨向下，道指期貨跌243點，報28805點；標指期貨跌30點，報3513點；納指期貨跌96點或0.8%，報11723點。

【12︰00】美國時裝品牌集團VF Corp（美︰VFC）擬收購潮流服裝品牌Supreme，交易金額將超過21億美元，預計交易於今年底完成。VF Corp周一美股股價升11%，報77.81美元，最新市值273億美元。

【美股焦點】North Face、Timberland母企收購潮牌Supreme 作價逾21億美元

【09︰45】人造肉第一股Beyond Meat（美：BYND） 業績遜預期，加上麥當勞推新素食漢堡，Beyond Meat股價下挫，盤後一度跌逾25%。

Beyond Meat盤後挫逾兩成 上季盈轉虧+麥當勞擬推新素食漢堡

道指升834點港股ADR升518點 紐約期油升逾8%、紐約期金挫半成

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11月9日（一）市況

美國大選結果剛出爐，隨即傳出有關新冠肺炎疫苗的重磅消息。美國藥廠輝瑞（美︰PFE）公布的臨床測試數據顯示，其疫苗效用率超過90%，預計本月內申請緊急使用授權。美股期貨應聲上揚，道指期貨曾高見3萬點，惟開市後升幅明顯收窄。現貨金價亦大跌，失守1900美元關。

道指及標指已創下盤中歷史新高，納指亦已突破9月2日的收市新高。

截至5：00 最新報 變幅 道指 29,157.97 +2.9% 標指 3,550.50 +1.2% 納指 11,713.78 -1.5% 輝瑞 39.17 +7.6% 波音 176.36 +11.8% 聯合航空 41.32 +19.1% 美國航空 13.20 +15.2% 嘉年華郵輪 19.24 +39.2% 加勒比郵輪 75.47 +28.9% 大摩 56.05 +8.4% 迪士尼 142.59 +11.9% Tesla 421.26 -2.0% 蘋果 116.32 -2.0% facebook 278.77 -5.0% ZOOM 413.24 -17.4% Logitech 75.92 -19.2% Unity 102.87 -13.6% NETFLIX 470.50 -8.6%

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焦點新聞︰

【新冠疫苗】輝瑞新冠疫苗試驗成效顯著 成功率逾9成 道期飆1500點（不斷更新）

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【美股焦點】美國麥當勞新產品策略 賣「脆辣雞腿包」竟然是市場焦點？

即市走勢︰

【4︰00】道指收報29157點，升834點或2.9%，標指升1.2%，收報3550點。納指跌1.5%，收報11713點。

【01︰52】道指升1303點，報29626點；標指升3.07%；納指升0.69%。

【00︰59】德國DAX3指數收漲4.98%；英國富時100指數漲4.66%，報6185.4點；法國CAC指數漲幅7.57%。

【00︰15】美股升幅顯著收窄，道指升1078點，報29401點；較高位回落532點；標指升2.63%；納指升0.83%。

【00︰03】 美國10年期國債收益率漲至0.958%，創3月份以來新高，日內升14個點子。

【23︰00】美股高開低走，道指期貨升幅收窄至1168點，報29492點；標指升2.89%，報3611點；納指升0.72%，報11980點。

【22︰32】道指開市升1590點，報29913點，創下歷史新高；標指升3.6%；納指升1.2%。

【21︰43】道指期貨升近1800點，高見30000點。

【21︰36】道指期貨報29756點，升1552點。

【21︰12】疫苗消息令金價受壓，現貨金價挫55美元，每安士報1895.55美元。

【20︰42】英國富時100指數升4.9%；德國DAX指數升5.5%；法國CAC升6.54%。

【20︰39】道指期貨升幅回落至1405點，暫報29609點。

【20︰26】道指期貨升1524點，報29736點。

【20︰10】道指期貨報29609點，升1405點或4.98%

【20︰04】道指期貨升1090點，報29294點；納指升2.25%。輝瑞盤前漲超10%，輝瑞公佈數據顯示，在大規模試驗中，疫苗阻止了90%的感染。

【19︰40】道指期貨升幅達407點，報28611點；納指期貨升1.76%，有望破頂。

【17︰41】道指期貨升392點，報28596點；納指期貨升1.7%。

【17：15】大麻股龍頭ACB盤前漲逾50% 市場料拜登勝出後或推大麻合法化

【17：06】電動車中概股盤前造好，小鵬（美︰XPEV）升5.6%，報36.77美元；蔚來（美︰NIO）升3.2%，報42.98美元；理想汽車（美︰LI）升3.1%，報27.28美元。

【16：58】道指期貨升348點或1.2%，報28552點；標指期貨升50點或1.5%，報3551點；納指期貨升255點或2.1%，報12330點。

【15：20】內地媒體引述知情人士報道，特斯拉Tesla（美︰TSLA）上海超級工廠明年產能達至滿產，計劃生產約55萬輛汽車，包括30萬輛Model 3車型、25萬輛Model Y。

【Tesla股價】Tesla上海工廠傳明年產55萬輛汽車10萬輛出口 Tesla：具體數字現無法公布

【12：28】天風證券分析師郭明錤在最新研究報告中表示，蘋果（美︰AAPL）2021年新款iPhone（暫以iPhone 13命名）攝像頭技術將有重大改進，銷量可能會超過iPhone 12。

【iPhone 12】郭明錤：iPhone 13鏡頭技術大升級 料比iPhone 12更好賣

【12：18】道指期貨升389點或1.4%，報28593點；標指期貨升58點或1.7%，報3559點；納指期貨升302點或2.5%，報12377點。

【10：15】英國《星期日泰晤士報（Sunday Times）》報道，英倫銀行副行長康利夫（Jon Cunliffe）指，暫時仍未確定容許英資銀行可以恢復派息，當局可能仍有限制，直至評估銀行的穩健程度為止。

【滙豐股價】滙豐渣打明年恢復派息？ 英央行：未確定是否容許

【07：30】「股神」巴菲特旗下的投資公司巴郡（美︰BRK）（Berkshire Hathaway）日前公布今年第三季度業績，純利按年大賺82.4%至301億美元（約2348億港元）。不過更值得留意的是，截至今年第3季末，巴郡重倉投資蘋果（美：AAPL）高達1117億美元（8713億港元）。

【股神巴菲特】巴郡第3季賺逾8成 重倉蘋果高達8700億元

道指上周五跌66點港股ADR升181點 紐約期油跌逾4%

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責任編輯︰梁浩碩