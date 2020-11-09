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Google推出Document AI工具　自動分析文件內容

科技 12:18 2020/11/09

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Google日前宣佈，新的Document AI文件處理服務平台將會成為Google Cloud的一部分，協助企業自動化處理及驗證文件。

Google日前宣佈，新的Document AI （DocAI）文件處理服務平台將會成為Google Cloud的一部分，協助企業將非結構化文件，特別是單據自動化處理及驗證，並提供表格分析，再提供給商用應用程式和使用者，以加速決策。

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根據IDC調查報告顯示，企業歸檔和儲存文件，平均一份文件需要花費20美元（約港幣155元），而只有18%的企業是採用無紙化政策的。美國企業每年管理文件要花費高達80億美元（約港幣620億元）的成本。而且，在許多情況下，數據輸入更是手動進行的，耗用員工不少寶貴時間。

Google Document AI 透過API提供文件分析器、工具和解決方案，支援建立和自訂利用Google Cloud預先定義的分類來建立及客製化文件處理流程，無需另外執行資料比對（mapping）或訓練。DocAI提供一般性的處理工具，包括表格分析器、W9分析器、光學字體辨識（OCR）、文件分割器（splitter），以及針對特定領域文件的客製化流程。

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DocAI推出前，Google也曾推出Lending DocAI，不過該工具主要為抵押產業而設計，用於借貸及抵押相關文件的辨識。而PPP Lending AI則可協助加速借貸申請的作業，尤其是在新冠肺炎疫情後所產生的企業借貸潮。另外，還有Procurement DocAI，可將發票、收據等非結構文件轉為結構資訊以自動化採購文件的分析、處理。而Lending DocAI和Procurement DocAI現時將整合成DocAI平台的一部份。

責任編輯：施雯雯

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