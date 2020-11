【美國大選】懶理拜登宣布勝選 特朗普續打高爾夫球

美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)宣布勝出美國大選,成為第46任美國總統,美國總統特朗普未肯承認落敗,特朗普當地時間周日再次去打高爾夫球。而拜登則去了教堂彌撒,並拜祭拜登長子博拜登(Beau Biden)。

特朗普周日前往位於弗吉尼亞州的高爾夫球俱樂部,有民眾到高爾夫球場外示威,並手持諷刺特朗普的標語。

特朗普在打高爾夫球期間,亦不忘使用社交平台Twitter撰文:

「由何時開始會由所謂的『主流媒體』宣布誰人為下屆總統?我們過去兩周學了很多東西!」

(Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks! )