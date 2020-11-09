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【美國大選】懶理拜登宣布勝選 特朗普續打高爾夫球

環球政治 12:11 2020/11/09

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美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝出美國大選，成為第46任美國總統，美國總統特朗普未肯承認落敗，特朗普當地時間周日再次去打高爾夫球。而拜登則去了教堂彌撒，並拜祭拜登長子博拜登（Beau Biden）。

特朗普周日前往位於弗吉尼亞州的高爾夫球俱樂部，有民眾到高爾夫球場外示威，並手持諷刺特朗普的標語。

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特朗普在打高爾夫球期間，亦不忘使用社交平台Twitter撰文：

「由何時開始會由所謂的『主流媒體』宣布誰人為下屆總統？我們過去兩周學了很多東西！」

（Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks! ）

另一邊廂，拜登周日前往格林維爾（Greenville）布蘭迪萬羅曼聖若瑟天主教堂（Saint Joseph on the Brandywine Roman Catholic Church）出席彌撒活動。

在彌撒結束後，拜登一家前往公墓，拜祭拜登長子博拜登（Beau Biden）。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：林嘉莉

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