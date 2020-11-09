【領展業績】領展半年續租租金調整率跌2.6%　每單位分派升0.1%至141.65仙

▲ 領展每基金單位中期分派增長0.1%至141.65仙。

領展 （00823） 公布，截至9月底止半年業績，收益及物業收入淨額分別按年下跌1.9%及0.8%，至52.33億元及40.37億港元。經調整並計入一筆1.44億元的酌情分派後，領展可分派總額達29.21億元，每基金單位中期分派增長0.1%至141.65仙。

截至9月30日，領展零售物業組合的租用率維持96.1%，整體物業組合期內的續租租金調整率為負2.6%；其中商舖跌8.6%，街市/熟食檔位升29%，教育/福利及配套設施亦升4.7%。鑑於物業管理費用豁免及租金減免等財務影響，零售收益總額按年減少5.5%；平均每月租金由3月31日的每平方呎70.3元，下跌至9月30日的每平方呎68.7元。

每平呎零售銷售總額跌11.6%

領展每月租金當中65%來自食品相關行業，惟整體商戶的每平方呎零售銷售總額下調11.6%。疫情下，嚴格的社交距離措施及疲弱的零售氣氛令「飲食」及「一般零售」商戶的每平方呎銷售總額分別按年下跌24.5%及20.7%。不過，受惠於在家煮食趨勢，「超級市場及食品」商戶的每平方呎銷售總額按年增長13.9%。因此，整體香港物業組合的租金對銷售額比例，由2019/2020年度的14.7%，增加至2020/2021年度上半年的15.7%，而「飲食」、「超級市場及食品」及「一般零售」商戶的租金對銷售額比例則分別為19.3%、10.9%及19.1%。

海濱匯辦公室及零售租用率分別為80%及76%

至於與南豐合作的海濱匯項目，領展指，已就辦公室大樓及零售商場部分訂立多份新租約，截至9月底辦公室及零售面積的租用率分別為約80%及76%。原本由共享工作空間營運商租用的兩層辦公室於2020年10月空置，集團亦正積極籌劃將其出租。

領展投資物業組合估值較3月底，升1%至1,951.12億元，每基金單位資產淨值則減少3.9%至74.60元。

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編輯：陳韻妍