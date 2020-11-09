  • 26°C
香港時間 : 20201109日 (一) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】呢隻股遭瑞信維持「跑輸大市」評級　惟股價反急升近一成

股樓投資 12:18 2020/11/09

分享：

瑞信發表報告指，基於公司上周作出的新的指引，預期更高的口罩收入、更佳的智能產品業務，及其零件收入/毛利率有部分折扣，略為下調集團明年及2022年的盈利預測分別3%及1%，股份目標價由33.6元微降至33.5元，評級維持「跑輸大市」。惟該股股價未有受消息影響，現反升近一成，該股正是今年大幅跑贏大市的比亞迪電子(00285)。

該行表示，比亞迪電子重申了對北美代工生產商的業務的雄心壯志，管理層指引該客戶或可貢獻集團明年總收入的近一半，對比今年僅為15%至20%，且與現有的Android業務相比有更好的毛利率。

另外，集團又指引口罩業務今年第四季的收入約20億元人民幣，明年往後則料為30億至50億元人民幣。而該行估計該業務今年第四季收入為20億元人民幣，明年及2022年則分別為30億及10億元人民幣。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

上一篇文章

【玩鑽世界@iM網欄】投資四要點 鑽石投資論

下一篇文章

【港股追蹤】生科股造好　嘉和藥明巨諾齊爆升一成　呢隻股更一度爆升近兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾作「首置」　以市價七折發售　戶型包括3房單位
【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾作「首置」　以市價七折發售　戶型包括3房單位
【螞蟻IPO煞停】大和估阿里或需向螞蟻注資400億元 料減持三大投資套現
【螞蟻IPO煞停】大和估阿里或需向螞蟻注資400億元 料減持三大投資套現
【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家
【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【螞蟻IPO煞停】螞蟻上市叫停因馬雲失言惹禍？ 「民企之父」張化橋說：他是很生氣才講
【螞蟻IPO煞停】螞蟻上市叫停因馬雲失言惹禍？ 「民企之父」張化橋說：他是很生氣才講