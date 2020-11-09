【港股追蹤】呢隻股遭瑞信維持「跑輸大市」評級　惟股價反急升近一成

瑞信發表報告指，基於公司上周作出的新的指引，預期更高的口罩收入、更佳的智能產品業務，及其零件收入/毛利率有部分折扣，略為下調集團明年及2022年的盈利預測分別3%及1%，股份目標價由33.6元微降至33.5元，評級維持「跑輸大市」。惟該股股價未有受消息影響，現反升近一成，該股正是今年大幅跑贏大市的比亞迪電子(00285)。



該行表示，比亞迪電子重申了對北美代工生產商的業務的雄心壯志，管理層指引該客戶或可貢獻集團明年總收入的近一半，對比今年僅為15%至20%，且與現有的Android業務相比有更好的毛利率。

另外，集團又指引口罩業務今年第四季的收入約20億元人民幣，明年往後則料為30億至50億元人民幣。而該行估計該業務今年第四季收入為20億元人民幣，明年及2022年則分別為30億及10億元人民幣。

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