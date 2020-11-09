【港股追蹤】生科股造好　嘉和藥明巨諾齊爆升一成　呢隻股更一度爆升近兩成

今日生物科技股普遍造好，截至近中午收市，嘉和生物(06998)及藥明巨諾(02126)兩隻半新股齊齊爆升近一成，不過都唔夠呢隻股勁，股價一度爆升近兩成，現時仍升15%，該股就是金斯瑞生物科技(01548)。

金斯瑞新冠肺炎測試劑盒，獲美國食品藥品監督管理局(FDA)緊急使用授權，股價應聲炒上，最高見過13.36元，爆升18.2%，現造13元，仍彈升15%，成交金額1.2億元。

集團公布，直接全資附屬公司GenScript USA，獲美國食品藥品監督管理局授予cPassTM SARS-CoV-2中和抗體檢測試劑盒緊急使用授權。

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