【港股追蹤】疫情受控唔使捱即食麵？ 野村下調日清食品評級

日清食品 （01475） 早前公布業績，首9個月純利升25%至2.64億元，第三季盈利僅增速6.4%，較上半年34.3%大幅減少，若撇除2,000萬元捐款，則第三季增速達到31.9%。

野村發表報告指，由於中港疫情逐步受控，日清第三季銷售增速放緩屬意料之內，野村預計今年日清在香港的銷售增長約一成，中國增速約8.9%，而明年全年銷售增速則預計在10%。

不過，野村指出日清第三季毛利率走勢令人失望，預計毛利率下跌、管理及行政費用上升的趨勢持續，因此把目標價由9.7元下調至8.5元，評級由「買入」降至「中性」。

今日日清股價一度跌逾一成，現報7元，跌幅約8%。

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