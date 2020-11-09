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【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包

宏觀解讀 11:53 2020/11/09

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中國銀行宣佈，除了內地手機號碼外，現時香港市民可透過香港手機號碼申請「開戶易」服務。

中銀香港  （02388） 去年起接受港人在香港見證開立內地賬戶，中銀今日（9日）宣佈，除內地手機號碼外，現時香港市民可透過香港手機號碼申請「開戶易」服務，客戶帶備香港永久居民身份證和回鄉證，前往中銀分行申請，收到開戶成功的手機短訊通知後，前往指定分行即可啟動賬戶，並以香港或內地電話號碼綁定電子支付應用程式。

中銀去年推出「開戶易」服務，香港市民無需親身前往內地，即可於本港辦理申請見證開立內地個人銀行賬戶，但需要有內地手機號碼。透過「開戶易」開設帳戶設有交易限額，可綁定內地電子錢包，容許用戶在內地支付、網購等活動。

如何在香港中銀開內地個人銀行戶口？詳見【下一頁】

中銀香港推見證開戶 毋需住址證明快至一星期可用，詳見【下一頁】

另外，用戶可以用手機綁定中銀微信官號查閱資金，並透過中銀手機銀行「開戶易匯款」功能匯款至「開戶易」賬戶，手續費全免。「開戶易」亦容許用戶自行設定在指定週期內，自行定期匯款至「開戶易」賬戶。

中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，目前成功開立帳戶的人數已超過10萬，該服務深受市民歡迎，他期望銀行將繼續深化此服務，為用戶帶來更好的服務體驗，滿足大灣區一小時生活圈發展。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 中銀香港（02388） 服務 中國 財富及資產管理 金融 電子支付 銀行 大灣區

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