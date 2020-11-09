【新股IPO】新東方教育09901今日掛牌 高開16%

來港第二上市的新東方教育（09901）今日掛牌，股價承接上周暗盤升勢，較招股價1,190元高開16%；現報1,333元。

新東方公開發售錄輕微超購0.55倍，每手10股，一手中籤率100%；該股是次將發行851萬股普通股新股，每1股美國存托股代表1股普通股，公司決定以1,190元定價，原定每股發售價將不高於1,399元；聯席保薦人為瑞信、美銀及瑞銀。

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新東方為民辨教育服務供應商，收入主要源自教育課程及服務、書籍及其他服務，14年前在紐約上市。截至今年首季業績，股東應佔淨利潤按年下跌16.4%至1.74億美元（約13.6億港元）。

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記者：張以正