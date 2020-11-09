【微盟股價】微盟大漲逾7%　大摩：收購海鼎有助加碼智慧零售布局

▲ 微盟入主海鼎，大摩料有助加碼智慧零售佈局。

SaaS股微盟 （02013） 企穩11元樓上，一度高見11.84元，現升7.29%，最新報價11.78元。微盟近日宣布斥資5.1億元人民幣收購海鼎51%股權，進一步完善智慧零售產品綫，大摩認為此項交易符合微盟長期大客化戰略，維持「增持」評級，目標價上望16元，與現價仍有37%潛在升幅。

大摩指出，微盟收購信息軟件商海鼎將有利於集團在客戶拓展和產品完善方面取得良好進展。收購海鼎將幫助微盟進入智慧零售領域的新垂直行業，抓住行業數字化發的增長機遇。另外，目前海鼎的客單價在54萬元人民幣，較微盟智慧零售客單價更高，符合微盟長期大客化的戰略。

大摩認為，微盟收購海鼎在恰當的時機，因為海鼎近10億元人民幣的估值，折算成4.8倍的EV/Sales，如果微盟能夠整合海鼎，尤其是商業模式的數字化方面，未來會給微盟帶來可預期的盈利增長。

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編輯：陳華