【國泰裁員】國泰主席賀以禮指不需進一步裁員　運房局：國泰不一定能繼續經營港龍原有航線

▲ 國泰主席賀以禮指，集團重組後，目前資金流穩定，若明年航空業可恢復正常，相信國泰航空可以應付危機。

國泰航空 （00293） 主席賀以禮（Patrick Healy）在立法會一個委員會上表示，國泰航空早前裁減5300名員工屬艱難決定，集團重組後，目前資金流穩定，若明年航空業可恢復正常，相信國泰航空可以應付危機，不需進一步裁員。

賀以禮指，明年要求同事減薪，會對員工帶來痛苦及困擾，但感激接受新合約條件的同事，並尊重不簽合約的同事，公司會給予他們比法例規定更好的賠償。

國泰工會指，同事是無奈接受新約，詳見【下一頁】

國泰賀以禮：下半年航空業可望恢復

民主黨議員林卓廷批評，國泰高層只是減薪一年，但機師和空中服務員所簽的新合約屬永久減薪。民建聯議員鄭泳舜要求國泰交代，裁員後的現金流狀況，以及是否需要作進一步裁減。

賀以禮回應稱，空中服務員減薪幅度平均為15%，高層減薪幅度為30%，但集團評估明年下半年，航空業可望恢復，只要空中服務員飛行量增加，薪酬有機會回復至去年水平，而行政人員的薪酬結構將於明年底將再作檢討。

國泰裁員後，怡中航空都裁員，詳見【下一頁】

運房屋：國泰需要申請經營國泰港龍航線

另外，國泰早前稱會繼續營運國泰港龍原有航線。運輸及房屋局副秘書長劉家麒指，國泰港龍停運後，國泰航空需要向政府交回航權，同時國泰航空並不一定能夠取回有關航權，集團需要提出申請，當局會按指引審批。

劉家麒續指，當局在審批時會綜合考慮，包括批出有關航權是否可促進良性競爭、對本港航空樞紐地位是否有利，以及各項發展因素等。

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編輯：陳韻妍