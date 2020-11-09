【A股布局】信用周期見頂　天風：A股估值或小幅回落

外圍不確定性逐漸消退，A股周一（9日）大反彈，上證指數、滬深300指數、深圳創業板指數上午漲1至3%不等。回歸基本面，天風證券預期未來3至6個月，A股將進入「信用收縮+盈利擴張」的收縮前期的狀態。

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根據歷史往績，當在收縮前期，大市通常估值小幅回落，指數有漲有跌，但整體波動幅度不大。因此，該行判斷A股大概率沒有系統性風險，但也難以整體大幅提升估值，尋找業績確定性的結構性機會更重要。

首先，天風預計中國的信用周期已於10月見頂。報告指，「債務總額同比增速向上，定義為信用擴張，增速向下，定義為信用收縮。當前進行著的第七輪擴張周期，預計於10月份見頂」。

其次，若信用周期在10月份見頂，按照歷史平均規律，盈利周期有可能在明年第二季前後見頂，這與該行的盈利預測結果也比較類似，至少明年第一季仍是盈利修復的窗口期，基數作用下明年第二季的增速開始走低。

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基於這個假設，未來選股須符合三樣特點，一是盈利連續加速；二是第三季兌現全年預測；三是明年盈利預測繼續高增長。天風看好生產綫設備、新能源車、軍工上游、消費電子等行業可符合條件。

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記者：林衛