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【拜登當選】華為中興最壞時期已過？ 內地通訊設備股齊慶祝

股樓投資 11:27 2020/11/09

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多間美國傳媒已確認民主黨候選人拜登將當選美國總統，市場憧憬拜登將一改特朗普過去針對的華為及中興 （00763） 的策略，因此今日內地5G概念股及通訊設備股齊炒上，其中飽受制裁的華為雖然沒有上市，但其供應商包括比亞迪電子 （00285） 股價升近一成、瑞聲 （02018） 彈逾6%，舜宇光學 （02382） 更升12%，創52周新高。至於另外同樣被特朗普制裁的中興及中芯國際 （00981） ，股價亦分別升一成及7.2%，齊創近期高位。

不過，特朗普任期尚有近兩個月，加上其競選團隊正在進行司法程序，而且早前響應特朗普禁用華為5G設備的國家，亦未必馬上向華為重新招手，炒作這些「制裁概念股」時要小心有起伏。

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撰文 : 謝克迪, CFA

瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） 中興通訊（00763） 拜登 特朗普 華為 5G 中芯國際（00981） 比亞迪電子（00285）

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