【美國大選】特朗普律師 : 至少10州掀訴訟 逾50人作證

美國大選投票日結束，多間主流傳媒報道，民主黨總統候選人拜登勝出美國大選，當選下屆美國總統。特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）表示，總統特朗普不接受美國大選結果，揚言將在10州發起訴訟。他重申，要特朗普現時承認敗選是錯誤的。

朱利亞尼接受《霍士新聞》訪問時稱，有充分證據顯示，至少在3或4個州，可能是10個州的選票「被盜」，意味該些選票是「錯誤的選票」，「不能在沒有挑戰的情況下讓選舉進入歷史」。

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自選舉日以來，特朗普、朱利安尼等多次指控選舉舞弊，但未有提出確實的證據支持。朱利安尼警告，情況將在本周有變，將發起一連串訴訟，試圖改變選舉結果。

朱利亞尼提到，賓夕法尼亞州、威斯康星州和密歇根州今次倒戈支持拜登，特朗普團隊將在該些州分發起訴訟。他補充，已有超過50名證人，指證賓夕法尼亞州費城選區的選舉不公問題。

被問到是否有足夠證據來改變大局，朱利亞尼指，他對關鍵州分持樂觀態度，如賓夕法尼亞州。

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責任編輯：鄧燕君