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【新盤趣聞】這邊廂盲搶樓　那邊轉頭便撻訂

股樓投資 11:24 2020/11/09

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新盤銷情報捷，以大圍站上蓋柏傲莊II為例，日前發售337伙單位，僅9小時便賣清。此外，屯門帝御．星濤次輪賣樓，也單日沽出約七成單位。雖然港人搶樓熱情持續，惟新盤市場頻錄撻訂，以本月首周計，錄得至少30宗撻訂。

【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」【下一頁

據成交紀錄冊顯示，最新一宗撻訂來自沙田九肚「名日．九肚山」，項目2座3樓E室，上月31日成交，惟買家簽訂臨時買賣合約後，交易未有進展，相信撻定離場，料遭發展商沒收樓價5%之訂金，以成交價810.5萬元計，涉資約40.5萬元。

元朗Grand Yoho成「撻訂」重災 單日新增13宗「撻大訂」【下一頁

值得留意的是，元朗Grand YOHO 2期，本月連錄13宗撻大訂，情況罕見。至於近月搶盡風頭的大圍站柏傲莊 I，亦連錄7宗撻訂，而其他新盤則錄零星撻訂。不過，每當新盤開售，總有零星撻訂，除非發展商將撻訂單位減價重推，否則不宜過慮。

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撰文 : 黄卓賢

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