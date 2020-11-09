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【iPhone 12】為推廣MagSafe保護殻　蘋果推出iPhone 12 Studio網站

科技 11:08 2020/11/09

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Apple日前推出全新iPhone 12 Studio網站，讓消費者可以利用手機或平板瀏覽網頁，在購買iPhone 12前先行選配原廠MagSafe保護殼和真皮銀包配件。

蘋果（Apple）日前推出全新iPhone 12 Studio網站，讓消費者可以利用手機或平板瀏覽網頁，在購買iPhone 12前先行選配原廠MagSafe保護殼和真皮銀包配件，亦可選擇不同顏色再決定是否購買。

【iPhone 12】 iPhone 12 或會出現消磁　蘋果建議使用MagSafe銀包 

【iPhone 12】iPhone 12內藏四大地雷　MagSafe竟是最大問題？

進入iPhone 12 Studio頁面後，用戶可以選擇 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，然後再從不同機身顏色中作出挑選，最後再配襯不同款式、顏色的MagSafe保護殼和真皮錢包。此舉正是套用過往Apple Watch Studio網頁的做法，讓用戶可自行配搭配件顏色。

用戶可在4款iPhone 12系列手機中，從不同機身顏色中作出挑選，再配襯不同款式、顏色的MagSafe保護殼和真皮錢包。（網上圖片）

【iPhone 12】蘋果確認iPhone 12 mini MagSafe 無線充電功率僅12W

選取完成後，用戶可以看到在購買前預覽不同顏色的搭配效果，亦可以將圖片下載，方便收藏或上載到社交平台與好友分享。不過，與Apple Watch Studio不同的是，iPhone 12 Studio網站是專程為手機或平板而設。如果利用電腦瀏覽器登入的話，系統將提供QR Code二維碼，讓用戶以手提裝置登入和使用。

如果利用電腦瀏覽器登入的話，系統將提供QR Code二維碼，讓用戶以手提裝置登入和使用。（iPhone 12 Studio網站截圖）

責任編輯：施雯雯

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