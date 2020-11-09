▲ 【美國大選】特朗普還輸掉夫人？英媒：梅拉尼婭正談離婚協議

美國大選似乎告一段落，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝出美國大選，成為第46任美國總統。美國總統特朗普不單止輸掉美國大選，還輸掉夫人。有英媒報道指，特朗普妻子梅拉尼婭正與特朗普協商離婚協議，而確保梅拉尼婭與特朗普的兒子，可以公平分配特朗普部份財產。

英國《每日郵報》引述梅拉尼婭（Melania Trump）前顧問沃爾科夫（Stephanie Wolkoff）指，梅拉尼婭與特朗普一直分睡不同房，形容兩人關係已變成「婚姻交易」（transactional marriage）。

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沃爾科夫透露，梅拉尼婭希望在離婚協議中，為兒子巴倫（Barron Trump）爭取權益，確保巴倫能夠有權公平分配特朗普部份財產。

梅拉尼婭前員工紐曼（Omarosa Manigault Newman）亦透露，梅拉尼婭一直在倒數，只要特朗普一卸任，她就能夠離婚了。

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紐曼又指，以特朗普的性格，若特朗普在任時，梅拉尼婭提出離婚，特朗普一定不會讓她好過。

報道指，梅拉尼婭在特朗普4年前當選時，根本沒有猜想過特朗普可勝出。當時她在特朗普當選後隔了五個月才遷入白宮，亦反映梅拉尼婭並不希望當白宮女主人。

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責任編輯：林嘉莉