友邦第三季新業務價值 按年續降按季升24%

友邦保險（01299）公布截至9月止第三季業務業績，新業務價值為7.06億元美元，按年跌28％，按季升24％。年化新保費13.59億美元，按年跌6％、按季升24％。總加權保費收入約88億元，按年及按季均上揚8％。友邦新業務價值上季復甦，股價造好。截至11時報81.75元升1.6%。

【螞蟻IPO煞停】大和估阿里或需向螞蟻注資400億元 料減持三大投資套現 詳情請看[下一頁]

長城汽車擬發可換股債券 集資最多80億元人民幣 詳情請看[下一頁]

友邦第三季業務業績大致符合多間劵商預測，摩根士丹利及瑞信等多間劵商均指市場關注疫情反覆會否拖累其香港業務復甦，並重視友邦中國業務的發展及增長。

友邦表示，雖然眾多國家地區的疫情尚未完全受控，加上政治及貿易局勢依然緊張，中期前景仍高度不明朗。但在亞洲區內財富增長、保險滲透率偏低及社會福利保障有限等結構性因素帶動下，友邦仍相信旗下產品和服務的需求將會持續增長，並把握亞洲區內人壽及醫療保險市場的機遇。

而以今年首9個月計，友邦新業務價值21.16億美元,下跌34％。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機