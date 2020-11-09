【拜登概念股】拜登宣布獲勝　中興中芯升約8%

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【新股IPO】榮昌生物、新東方首掛造好 榮昌生物一手最多賺逾7500元
美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝出大選，中美關係料有緩和機會。 此前被華府封殺的中興 （00763） 今日再走高，另外半導體股份、新能源股及大麻股亦見炒作。
中興最新升8%，報22.75元，盤中高見22.9元，成交額3.7億元。另外，半體導股亦造好，中芯 （00981） 現升7.8%，報25.8元；華虹半導體 （01347） 升9.1%，最新報37元，盤中高見37.7元。比亞迪電子 （00285） 亦升8.7%，報39.35元。
另外，新能源股今日續升，福萊特玻璃 （06865） 現升3.9%，報22.4元；信義光能 （00968） 現升3%，報14.4元；另外保利協鑫 （03800） 現升2.6%，報0.39元、協鑫新能源 （00451） 升3.4%，報0.121元。
純電動車零件供應商、Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 再破頂，盤中高見61.4元，現升1.7%，報59.5元。
由於拜登和和民主黨副總統候選人賀錦麗 （Kamala Harris）在大選宣傳期間，曾經表明對大麻合法化採取開放態度。本港大麻股亦上升，比速科技 （01372） 現升3.8%；美瑞健康 （02327） 現升5.7%，報0.56元。值得留意，大麻的應用可分三方面：第一是工業用途；第二是醫療用途，第三是娛樂用。 本港上市 的大麻股多為工業用。
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