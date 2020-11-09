【拜登概念股】制裁風險股中芯國際、中興大升　拜登概念股尚有其他行業

▲ 【拜登概念股】拜登宣布獲勝 中興中芯升約8%

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝出大選，外界炒作中美關係料有緩和機會，陷美國制裁風險的股份周一大升。此前被華府封殺的中興 （00763） 今日再走高，半日大升9%，中興國際 （00981） 半日則升7%，其他「拜登概念股」半導體、新能源及大麻概念股亦見炒作。

至中午收市，中興最新升8.7%，報22.9元，盤中高見23.3元，成交額7.29億元。另外，半體導股亦造好，被美國限制入口的中芯國際 （00981） 升6.8%，報25.75元；華虹半導體 （01347） 升6%，最新報35.95元，盤中高見37.7元。

比亞迪電子 （00285） 更升9.7%，報39.7元。

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另外，新能源股今日續升，福萊特玻璃 （06865） 現升5.1%，報22.65元；信義光能 （00968） 現升2.3%，報14.3元；另外保利協鑫 （03800） 升6.6%，報0.405元、協鑫新能源 （00451） 升6.8%，報0.125元。

純電動車零件供應商、Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 破頂後倒跌，盤中高見61.4元，半日轉跌1.8%，報57.4元。

由於拜登和和民主黨副總統候選人賀錦麗 （Kamala Harris）在大選宣傳期間，曾經表明對大麻合法化採取開放態度。

本港大麻股亦上升，比速科技 （01372） 現升3.8%；美瑞健康 （02327） 現升7.5%，報0.57元。值得留意，大麻的應用可分三方面：第一是工業用途；第二是醫療用途，第三是娛樂用。 本港上市的大麻股多為工業用。

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編輯：吳敏芳