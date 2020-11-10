【新股IPO】融創服務1516招股次日 孖展暫錄18億超購1.9倍（不斷更新）
股市 11:47 2020/11/10
融創服務 （新上市編號：01516） 昨日起至周四（12日）招股。綜合多間券商數據，截至今早上午11時45分，融創服務孖展暫錄18億元，超額認購1.95倍，當中富途借出11.85億元、輝立借出1.5億元。據外電報道指，國際配售已錄足額認購。
融創服務招股重點圖
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融創服務招股價介乎10.55元至12.65元，一手（1000股）入場費約12777.5元，集資最多87.3億元。公司預計11月19日掛牌。
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編輯：陳華、謝卓榮