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【新股IPO】融創服務1516今截孖展　孖展暫錄17.5億超購1.8倍（不斷更新）

股市 18:17 2020/11/11

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融創中國分拆的融創服務，一手（1000股）入場費約12777.5元。

融創服務  （新上市編號：01516） 明日截止招股。綜合多間券商數據，截至下午18時15分，融創服務孖展暫錄17.5億元，超額認購1.8倍，部分券商繼續出現抽飛，當中富途借出8.6億元、耀才借出3億元、輝立借出1.7億元。據外電報道指，國際配售已錄足額認購，並於今日下午5時提早截飛。

融創服務招股重點圖

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融創服務招股價介乎10.55元至12.65元，一手（1000股）入場費約12777.5元，集資最多87.3億元。公司預計11月19日掛牌。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳華、謝卓榮

香港股票 融創中國（01918） IPO 孖展
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