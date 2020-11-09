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【大選未完】等着特朗普卸任即離婚 傳妻梅拉尼婭正準備離婚協議

環球政經 09:03 2020/11/09

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美大選似乎大局已定，拜登將成下一任美國總統，已發表勝利演說。另一方的特朗普暫仍未承認敗選，指對手舞弊，正籌款打官司。即將失去白宮主人身份的特朗普，更可能要面對離婚。有報導指其第三任妻子梅拉尼婭（Melania Trump）正準備在特朗普正式敗選後，結束15年的婚姻，跟特朗普離婚。有梅拉尼婭的前助手「爆料」，指梅拉尼婭正準備一份離婚協議，確保她跟特朗普所生的兒子Barron能享有分家產的權利。有指梅拉尼婭早跟特朗普分房瞓，夫妻只剩「交易關係」，有引述梅拉尼婭一名前助手所說：「她正數算他（特朗普）離開白宮的每分每秒，到時就可以跟他離婚。」

【拜登當選】搜「Loser」驚現特朗普帳號 Twitter：受用戶發布訊息內容影響【下一頁

【拜登當選】持審慎態度 墨西哥總統：待最終結果後 才恭賀當選人 【下一頁

外界猜測若果梅拉尼婭在特朗普任總統時離婚，他必重重懲罰她。有指4年前特朗普當選時，梅拉尼婭不喜反哭，當時她在特朗普當選後隔了五個月才遷入白宮，反映她不情願當白宮女主人，但當時她反駁要等兒子完成學期。多次被問及二人關係，她都說跟丈夫關係很好，從不爭拗。根據特朗普第二任妻子Marla Maples的離婚協議，包括不許出書或接受訪問數算前夫「臭史」，估計若梅拉尼婭離婚的話，可能亦有類似的協議。

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責任編輯：鄭靜珊

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