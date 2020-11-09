【港股市況】恒生指數半416點重上二萬六　科指升逾4%創新高（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國大選拜登宣布勝選，道指期貨今早升近300點，帶動大市今早表現。恒生指數開報26157點，升444點，早市維持升勢，恒指中午收報26129點，升416點。科指報8517點，升近4.5%。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別創新高；舜宇 （02382） 破頂升逾12%；中興 （00763） 升逾8%。

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焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【騰訊業績】騰訊周四放榜 上季料多賺3成（附券商預測）

【新股IPO】快手來港上市 騰訊持股21%、上半年虧損63億

拜登獲勝人民幣續走高 人幣中間價創逾兩年最高CNH曾穿6.57

即市走勢︰

【12：00】恒指中午收報26129點，升416點。科指報8517點，升近4.5%創新高。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別創新高；舜宇 （02382） 破頂升逾12%；中興 （00763） 升逾8%。

【拜登概念股】制裁風險股中芯國際、中興大升 拜登概念股尚有其他行業

【11：47】領展 （00823） 跌近2%，低見61.35元，領展預計今日中午公布業績。

【11：35】港股中午收市前升約350點，報26062點。

【11：30】內地股向上，上證半日升1.9%；深證升2.4%；創業板指升近3.3%。

【11：12】舜宇 （02382） 、比亞迪電子 （00285） 、中興通訊 （00763） 股價分別升一成。

【11：06】舜宇 （02382） 升幅擴至一成，破頂高見162.6元；瑞聲 （02018） 升4.8%，高見46.2元。

【11：02】恒生科技指數升4%或334點，報8486點。

【10：53】日清食品 （01475） 股價逆市跌逾8%，低見6.83元。日清績後遭大摩下調目標價至9.2元，評級「增持」；至於野村將日清食品目標價下調12%至8.5元，降至「中性」評級。

【10：52】微盟 （02013） 升逾6%，高見11.84元。微盟上周五中午公布，以5.1億元人民幣認購海鼎信息的新發行股份，微盟表示，完成交易後將持有海鼎信息51%股權，財務業績會併入微盟財務報表。

【微盟股價】微盟5.1億人幣入主海鼎信 進入超市便利店零售領域

【10：50】濠賭股造好，其中永利 （01128） 升逾8%；銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升逾3%。美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 升逾4%；澳博 （00880） 升3%。

政務司司長張建宗昨日發表網誌表示，特區政府會繼續全力以赴，精準抗疫，謹慎及嚴格採取防控措施，以爭取盡早通過三地「健康碼」互換，以及核酸檢測結果互認為相互豁免入境強制檢疫的條件，逐步有序恢復與內地及澳門「通關」。

【10：43】安踏體育 （2020） 破頂高見104.8元後，回吐逆市跌逾1%，回落至100元以下水平，報99.8元。

【10：37】小米 （01810） 升幅擴大至近6%，高見26.7元。

【10：36】大市升約330點，報26037點，於26000點水平整固。

【10：05】恒生科技指數升3.4%或279點，報8432點，當中以華虹半導體 （01347） 表現最好，股價升近一成。

【10：01】本港地產股逆市偏軟，恒地 （00012） 跌0.7%；新地 （00016） 跌0.6%；新世界 （00017） 跌0.4%；信置 （00083） 跌0.4%；長實 （01113） 跌0.3%。

【09：56】手機孖寶造好，舜宇 （02382） 升6%，破頂高見156.1元；瑞聲 （02018） 升近4%，高見45.7元。iPhone 12 Pro Max上周五預售，反應熱烈。

【09：53】重磅藍籌表現個別發展，滙豐 （00005） 曾高見35.3元，最新暫無升跌，中移動 （00981） 逆市跌0.9%；騰訊 （00700） 升逾2%，高見633元創新高；友邦 （01299） 升1%；港交所 （00388） 升近2%。

【09：52】港股升幅收窄至300點以內，恒生指數升277點，報25990點，暫仍未穩26000點水平。

【09：43】拜登宣布勝選，中興通訊 （00763） 升逾8%，高見22.9元；中芯國際 （00981） 升逾7%，高見26.4元。

【09：42】大市早段勢略為回順，恒生指數升約325點，報26038點。

【09：40】東風 （00489） 料年底前回A，股價升逾6%，破頂高見8.5元；吉利 （00175） 升逾3%，破頂高見22.2元；比亞迪 （01211） 升逾1%，高見202.8元。

【09：36】港交所 （00388） 升逾2%，高見390.8元，再度升穿388元。

【09：30】騰訊 （00700） 升2.8%，破頂高見632元再創新高；美團 （03690） 升3.2%，高見337.6元同創上市新高。

【09：28】永嘉集團 （03322） 逆市跌12.2%，開報0.325元。永嘉早前公布建議分拆的公司高級時裝零售業務上市。不過公司於周五（11月5日）已接獲上市科的函件駁回建議分拆。

【新股IPO】永嘉建議分拆時裝業務上市被駁回

【09：27】今日共有2隻新股首日掛牌，榮昌生物 （09995） 首掛開報60.6元，較招股價高16.3%；新東方 （09901） 開報1381元，較招股價高開16%。

【09：22】恒指開報26157點，升444點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾3%；友邦 （01299） 績後升近3%；恒大 （03333） 升逾1%。

【恒大債務】恒大3333終止與深深房重組計劃

【09：13】即月期指開報26210點︳升492點或1.9%。

【09：02】人行未開展逆回購操作，因有500億元人民幣逆回購到期，實現淨回籠500億元人民幣。

【08：45】今日共有2隻新股進行招股，融創中國 （01918） 分拆的融創服務 （新上市編號：01516） 計劃發行6.9億股，招股價介乎10.55元至12.65元，一手（1000股）入場費約12777.5元，集資最多87.3億元。

另外，德琪醫藥 （新上市編號：06996） 計劃發售1.54億股，集資最多27.69億元，招股價介乎15.8元至18.08元，一手（500股）入場費9131元，

【新股IPO】融創服務1516下周一（9日）招股 一手入場費12777元

【新股IPO】德琪醫藥6996周一起招股 一手入場費9131元

【08：36】恒指黑期升390點，報26076點；道指期貨升286點，報28490點。

【08：10】友邦 （01299） 公布第三季業績，按固定匯率計算，友邦新業務價值按年下跌28%至7.06億美元，按季則升22%（實質滙率計升24%）。

【友邦業績】友邦第三季新業務價值按年下跌28% 按季升22%

【08：08】香港興業 （00480） 宣佈，查懋聲已於2020年11月6日（太平洋標準時間）於其家人的陪同下在美國加利福尼亞州安詳辭世。公司將繼續按董事會既定的業務策略營運，並將委任新主席，於適時刊發進一步公告。

【查懋聲離世】香港興業︰主席查懋聲上周五逝世 （第四版）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報34.55元，跌0.15元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報618.46元，升3.96元或0.6%。

【07：30】美國大選結果漸明朗，美股連升兩日後上周五個別發展，道指回吐66點，報28323點。標指僅跌1點，收市報3509點。納指一度下滑1.3%，收市轉升4點，報11895點。

港股ADR收報25894點，升181點或0.7%。恒指夜期收市升158點，收報25876點，高水163點。

道指上周五跌66點港股ADR升181點 紐約期油跌逾4%

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責任編輯︰梁浩碩