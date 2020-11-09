【港股市況】恒生指數升444點重上二萬六　阿里巴巴反彈逾3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國大選拜登宣布勝選，道指期貨今早升近300點，料帶動大市今早表現，恒指黑期升近400點，升穿26000點。至於港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開181點，恒指料開報25894點。

焦點新聞︰

【騰訊業績】騰訊周四放榜 上季料多賺3成（附券商預測）

【恒大債務】恒大3333終止與深深房重組計劃

【新股IPO】快手來港上市 騰訊持股21%、上半年虧損63億

【開市9點半】恒大突宣布停止重組 騰訊美團本周四五傳喜訊？

即市走勢︰

【09：28】永嘉集團 （03322） 逆市跌12.2%，開報0.325元。永嘉早前公布建議分拆的公司高級時裝零售業務上市。不過公司於周五（11月5日）已接獲上市科的函件駁回建議分拆。

【新股IPO】永嘉建議分拆時裝業務上市被駁回

【09：27】今日共有2隻新股首日掛牌，榮昌生物 （09995） 首掛開報60.6元，較招股價高16.3%；新東方 （09901） 開報1381元，較招股價高開16%。

【09：22】恒指開報26157點，升444點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾3%；友邦 （01299） 績後升近3%；恒大 （03333） 升逾1%。

【恒大債務】恒大3333終止與深深房重組計劃

【09：13】即月期指開報26210點︳升492點或1.9%。

【09：02】人行未開展逆回購操作，因有500億元人民幣逆回購到期，實現淨回籠500億元人民幣。

【08：45】今日共有2隻新股進行招股，融創中國 （01918） 分拆的融創服務 （新上市編號：01516） 計劃發行6.9億股，招股價介乎10.55元至12.65元，一手（1000股）入場費約12777.5元，集資最多87.3億元。

另外，德琪醫藥 （新上市編號：06996） 計劃發售1.54億股，集資最多27.69億元，招股價介乎15.8元至18.08元，一手（500股）入場費9131元，

【新股IPO】融創服務1516下周一（9日）招股 一手入場費12777元

【新股IPO】德琪醫藥6996周一起招股 一手入場費9131元

【08：36】恒指黑期升390點，報26076點；道指期貨升286點，報28490點。

【08：10】友邦 （01299） 公布第三季業績，按固定匯率計算，友邦新業務價值按年下跌28%至7.06億美元，按季則升22%（實質滙率計升24%）。

【友邦業績】友邦第三季新業務價值按年下跌28% 按季升22%

【08：08】香港興業 （00480） 宣佈，查懋聲已於2020年11月6日（太平洋標準時間）於其家人的陪同下在美國加利福尼亞州安詳辭世。公司將繼續按董事會既定的業務策略營運，並將委任新主席，於適時刊發進一步公告。

【查懋聲離世】香港興業︰主席查懋聲上周五逝世 （第四版）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報34.55元，跌0.15元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報618.46元，升3.96元或0.6%。

【07：30】美國大選結果漸明朗，美股連升兩日後上周五個別發展，道指回吐66點，報28323點。標指僅跌1點，收市報3509點。納指一度下滑1.3%，收市轉升4點，報11895點。

港股ADR收報25894點，升181點或0.7%。恒指夜期收市升158點，收報25876點，高水163點。

道指上周五跌66點港股ADR升181點 紐約期油跌逾4%

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責任編輯︰梁浩碩