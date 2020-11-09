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專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

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【恒指夜期】疫苗傳出好消息、道期颷千點　恒指夜期抽升615點越26600關（不斷更新）

股市 20:40 2020/11/09

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港股市況不斷更新

美國大選拜登宣布勝選，環球股市氣氛持續向好，恒生指數一度升逾400點，全日升303點，收企二萬六，收報26016點，科指收報8394點，升近3%。手機孖寶造好，舜宇 （02382） 破頂升8%，為表現最好藍籌。疫苗股傳出好消息，外圍應聲急升，道指期貨颷逾千點，恒指夜期亦上揚。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【美國大選】科技股鬥創新高　瑞銀：部署轉炒中型股、續避金融股

【港區國安法】證監會據報通知金融機構　執行美國制裁不違國安法

【騰訊業績】騰訊周四放榜 上季料多賺3成（附券商預測）

拜登獲勝人民幣續走高　人幣中間價創逾兩年最高CNH曾穿6.57

即市走勢︰

【20：33】滙豐於倫敦股價升逾7%，折算報約37元。

【20：29】夜期升615點，報26649點，高水633點。

【20：11】疫苗傳出好消息，道指期貨抽升逾千點，恒指夜期現升417點或1.6%，報26451點，高水435點。

【19：59】恒指夜期突抽升324點或1.2%，報26358點，高水342點。

【18：53】市場憧憬中美關係有望緩和，歐洲股市中段續升，道指期貨漲逾400點。恒指夜期升幅擴大，升66點，報26100點，高水84點。

【17：16】恒指夜期初段續升38點，報26069點，高水53點。

【16：30】即月期指收報26031點，升313點，高水15點。

【16：10】恒指收報26016點，升303點，重上二萬六；科指收報8394點，升近3%。手機孖寶造好，舜宇 （02382） 破頂升8%，為表現最好藍籌。濠賭股上揚，銀娛 （00027） 升逾半成。

【16：00】恒指U盤前升274點，報25986點。

【15：35】比亞迪 （01211） 尾市轉跌0.1%，191.9元。

【15：32】恒指升近300點，報26008點。成份股中以手機孖寶表現最好，舜宇 （02382） 升9%；瑞聲 （02018） 升逾半成。

【15：14】恒生科技指數升幅收窄至3.3%或270點，報8423點。

【15：03】內地股市上升，上證全日升近1.9%；深證升近2.2%；創業板指升近3%。

【14：54】特步 （01368） 午後升一成，高見3.08元。

【14：42】滬深兩市成交額再度突破10000億元人民幣。

【14：33】阿里巴巴 （09988） 午後曾高見293元，其後升勢回順，最新報291元，仍升3.2%。

【阿里巴巴股價】螞蟻估值或削逾萬億元　會成拖阿里巴巴後腿因素？

【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大

【14：47】藥明巨諾 （02126） 升近14%，高見32元創上市新高。

【14：13】農夫山泉 （09633） 破頂升至40元水平。農夫山泉升近6%，破頂高見40.3元。

【14：12】大市升幅收窄至約330點，報26044點。

【13：05】雷蛇 （01337） 發盈喜，股價午後升幅擴大至近17%，破頂高見2.7元。

【13：04】領展 （00823） 績後跌幅收窄至0.8%，報62.2元。

【13：02】港交所 （00388） 午後升3.4%，高見393.8元。另外，友邦 （01299） 績後亦升逾3%，高見83.05元。

【13：00】恒生指數午後初段升約440點，報26154點。

【12：35】恒指黑期升473點，報26160點；道指期貨升401點，報28605點。

【12：35】雷蛇 （01337）  發盈喜，預期至12月底的財政年度將錄得稅前經調整溢利，而上年度雷蛇稅前經調整虧損4030萬美元。

【盈喜】雷蛇料全年經調整業績轉虧為盈、收益至少升3成　半日炒升16%

【12：10】領展  （00823） 半年收益及物業收入淨額分別按年下跌1.9%及0.8%，至52.33億元及40.37億港元，可分派總額達29.21億元，每基金單位中期分派增長0.1%至141.65仙。

【領展業績】領展半年續租租金調整率跌2.6%　每單位分派升0.1%至141.65仙

【12：00】恒指中午收報26129點，升416點。科指報8517點，升近4.5%創新高。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別創新高；舜宇 （02382） 破頂升逾12%；中興 （00763） 升逾8%。

【拜登概念股】制裁風險股中芯國際、中興大升　拜登概念股尚有其他行業

【11：47】領展 （00823） 跌近2%，低見61.35元，領展預計今日中午公布業績。

【11：35】港股中午收市前升約350點，報26062點。

【11：30】內地股向上，上證半日升1.9%；深證升2.4%；創業板指升近3.3%。

【11：12】舜宇 （02382） 、比亞迪電子 （00285） 、中興通訊 （00763） 股價分別升一成。

【11：06】舜宇 （02382） 升幅擴至一成，破頂高見162.6元；瑞聲 （02018） 升4.8%，高見46.2元。

【11：02】恒生科技指數升4%或334點，報8486點。

【10：53】日清食品 （01475） 股價逆市跌逾8%，低見6.83元。日清績後遭大摩下調目標價至9.2元，評級「增持」；至於野村將日清食品目標價下調12%至8.5元，降至「中性」評級。

【10：52】微盟 （02013） 升逾6%，高見11.84元。微盟上周五中午公布，以5.1億元人民幣認購海鼎信息的新發行股份，微盟表示，完成交易後將持有海鼎信息51%股權，財務業績會併入微盟財務報表。

【微盟股價】微盟大漲逾7%　大摩：收購海鼎有助加碼智慧零售布局

【微盟股價】微盟5.1億人幣入主海鼎信　進入超市便利店零售領域

【10：50】濠賭股造好，其中永利 （01128） 升逾8%；銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升逾3%。美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 升逾4%；澳博 （00880） 升3%。

政務司司長張建宗昨日發表網誌表示，特區政府會繼續全力以赴，精準抗疫，謹慎及嚴格採取防控措施，以爭取盡早通過三地「健康碼」互換，以及核酸檢測結果互認為相互豁免入境強制檢疫的條件，逐步有序恢復與內地及澳門「通關」。

【10：43】安踏體育 （2020） 破頂高見104.8元後，回吐逆市跌逾1%，回落至100元以下水平，報99.8元。

【10：37】小米 （01810） 升幅擴大至近6%，高見26.7元。

【10：36】大市升約330點，報26037點，於26000點水平整固。

【10：05】恒生科技指數升3.4%或279點，報8432點，當中以華虹半導體 （01347） 表現最好，股價升近一成。

【10：01】本港地產股逆市偏軟，恒地 （00012） 跌0.7%；新地 （00016） 跌0.6%；新世界 （00017） 跌0.4%；信置 （00083） 跌0.4%；長實 （01113） 跌0.3%。

【09：56】手機孖寶造好，舜宇 （02382） 升6%，破頂高見156.1元；瑞聲 （02018） 升近4%，高見45.7元。iPhone 12 Pro Max上周五預售，反應熱烈。

【09：53】重磅藍籌表現個別發展，滙豐 （00005） 曾高見35.3元，最新暫無升跌，中移動 （00981） 逆市跌0.9%；騰訊 （00700） 升逾2%，高見633元創新高；友邦 （01299） 升1%；港交所 （00388） 升近2%。

【09：52】港股升幅收窄至300點以內，恒生指數升277點，報25990點，暫仍未穩26000點水平。

【09：43】拜登宣布勝選，中興通訊 （00763） 升逾8%，高見22.9元；中芯國際 （00981） 升逾7%，高見26.4元。

【09：42】大市早段勢略為回順，恒生指數升約325點，報26038點。

【09：40】東風 （00489） 料年底前回A，股價升逾6%，破頂高見8.5元；吉利 （00175） 升逾3%，破頂高見22.2元；比亞迪 （01211） 升逾1%，高見202.8元。

【汽車股】東風回A炒作再升11% 　瑞信：管理層或採取措施提高H股價格

【09：36】港交所 （00388） 升逾2%，高見390.8元，再度升穿388元。

【09：30】騰訊 （00700） 升2.8%，破頂高見632元再創新高；美團 （03690） 升3.2%，高見337.6元同創上市新高。

【09：28】永嘉集團 （03322） 逆市跌12.2%，開報0.325元。永嘉早前公布建議分拆的公司高級時裝零售業務上市。不過公司於周五（11月5日）已接獲上市科的函件駁回建議分拆。

【新股IPO】永嘉建議分拆時裝業務上市被駁回

【09：27】今日共有2隻新股首日掛牌，榮昌生物 （09995） 首掛開報60.6元，較招股價高16.3%；新東方 （09901） 開報1381元，較招股價高開16%。

【09：22】恒指開報26157點，升444點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾3%；友邦 （01299） 績後升近3%；恒大 （03333） 升逾1%。

【恒大債務】恒大3333終止與深深房重組計劃

【09：13】即月期指開報26210點︳升492點或1.9%。

【09：02】人行未開展逆回購操作，因有500億元人民幣逆回購到期，實現淨回籠500億元人民幣。

【08：45】今日共有2隻新股進行招股，融創中國  （01918）  分拆的融創服務  （新上市編號：01516） 計劃發行6.9億股，招股價介乎10.55元至12.65元，一手（1000股）入場費約12777.5元，集資最多87.3億元。

另外，德琪醫藥  （新上市編號：06996） 計劃發售1.54億股，集資最多27.69億元，招股價介乎15.8元至18.08元，一手（500股）入場費9131元，

【新股IPO】融創服務1516下周一（9日）招股　一手入場費12777元

【新股IPO】德琪醫藥6996周一起招股　一手入場費9131元

【08：36】恒指黑期升390點，報26076點；道指期貨升286點，報28490點。

【08：10】友邦  （01299）  公布第三季業績，按固定匯率計算，友邦新業務價值按年下跌28%至7.06億美元，按季則升22%（實質滙率計升24%）。

【友邦業績】友邦第三季新業務價值按年下跌28%　按季升22%

【08：08】香港興業  （00480） 宣佈，查懋聲已於2020年11月6日（太平洋標準時間）於其家人的陪同下在美國加利福尼亞州安詳辭世。公司將繼續按董事會既定的業務策略營運，並將委任新主席，於適時刊發進一步公告。

【查懋聲離世】香港興業︰主席查懋聲上周五逝世 （第四版）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報34.55元，跌0.15元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報618.46元，升3.96元或0.6%。

【07：30】美國大選結果漸明朗，美股連升兩日後上周五個別發展，道指回吐66點，報28323點。標指僅跌1點，收市報3509點。納指一度下滑1.3%，收市轉升4點，報11895點。

港股ADR收報25894點，升181點或0.7%。恒指夜期收市升158點，收報25876點，高水163點。

道指上周五跌66點港股ADR升181點　紐約期油跌逾4%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 永嘉集團（03322） 中芯國際（00981） 中興通訊（00763） 新東方—S（09901） 榮昌生物—B（09995） 阿里巴巴－SW（09988） 查懋聲 友邦保險（01299） 香港興業（00480）

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