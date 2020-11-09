  • 23°C
香港時間 : 20201109日 (一) 09:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情焦點】全球累計逾5000萬確診　美國累計1000萬

股市 08:29 2020/11/09

分享：

【疫情焦點】全球累計逾5000萬確診　美國累計1000萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月9日早上8時15分，全球累計50,799,990宗新冠肺炎確診病例，較上日增加316,885宗。累計1,262,297死亡個案，較上日增加2,983宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 94,701 10,286,036 243,754
意大利 32,614 935,104 41,394
西班牙 0 1,388,411 38,833
法國 86,482 1,835,187 40,490
德國 4,554 672,668 11,505
中國 15 86,228 4,634
香港 0 5,375 107

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】詳情

責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【新股IPO】融創服務1516今日起招股　一手入場費12777元

下一篇文章

道指上周五跌66點港股ADR升181點　紐約期油跌逾4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】晨星：若拜登當選短期內對亞洲股市有利　點名4隻受惠股
【美國大選】晨星：若拜登當選短期內對亞洲股市有利　點名4隻受惠股
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【新股IPO】快手來港上市 騰訊持股21%、上半年虧損63億
【新股IPO】快手來港上市 騰訊持股21%、上半年虧損63億
【美國大選】特朗普若敗選遷出白宮屋企有幾豪？　紐約大樓豪宅鋪滿24K金
【美國大選】特朗普若敗選遷出白宮屋企有幾豪？　紐約大樓豪宅鋪滿24K金
【雙11香港】HKTV攻雙11　部分貨品今起半價大平賣
【雙11香港】HKTV攻雙11　部分貨品今起半價大平賣