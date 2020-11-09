▲ 【疫情焦點】全球累計逾5000萬確診 美國累計1000萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月9日早上8時15分，全球累計50,799,990宗新冠肺炎確診病例，較上日增加316,885宗。累計1,262,297死亡個案，較上日增加2,983宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 94,701 10,286,036 243,754 意大利 32,614 935,104 41,394 西班牙 0 1,388,411 38,833 法國 86,482 1,835,187 40,490 德國 4,554 672,668 11,505 中國 15 86,228 4,634 香港 0 5,375 107

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩