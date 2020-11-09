【疫情焦點】全球累計逾5000萬確診　美國累計1000萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月9日早上8時15分，全球累計50,799,990宗新冠肺炎確診病例，較上日增加316,885宗。累計1,262,297死亡個案，較上日增加2,983宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|94,701
|10,286,036
|243,754
|意大利
|32,614
|935,104
|41,394
|西班牙
|0
|1,388,411
|38,833
|法國
|86,482
|1,835,187
|40,490
|德國
|4,554
|672,668
|11,505
|中國
|15
|86,228
|4,634
|香港
|0
|5,375
|107
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩