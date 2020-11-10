【友邦業績】友邦升逾6%破頂　第三季新業務價值按季升22%　

▲ 【友邦業績】友邦第三季新業務價值按年下跌28% 按季升22%

友邦 （01299） 上季業績造好，加上疫苗研發進展加速利好舊經濟股，友邦開市飆升逾6%至87.65元，創歷史新高，現價87.3元，升6.08%，成交21.5億元。友邦公布第三季業績，按固定匯率計算，友邦新業務價值按年下跌28%至7.06億美元，按季則升22%（實質滙率計升24%）。新業務價值利潤率67%，按年跌15.6個百分點，年化新保費按年跌6%至13.59億美元，總加權保費收入升7%至87.97億美元。

友邦表示，第三季集團的新業務銷售展現強勁動力，絕大部分市場的業務均錄得按季連續增長，新業務價值利潤率與第二季相若，原因是隨著季度銷售動力提升，承保開支超支減少，並抵銷了經濟假設變動及地區業務組合轉變所導致的跌幅。綜觀各代理分銷業務，持續為未來的發展擴大分銷能力，新入職代理人數較2019年第三季升超過20%。

友邦中國第三季新業務價值與次季相若

在計入自7月9日起適用的5%預扣稅前，友邦中國第三季的新業務價值與第二季大致相若。友邦中國仍為集團的新業務價值帶來最大貢獻。

香港業務錄得新業務價值適度的按季增長，主要因為本地客戶群的銷售增加。由於強制隔離檢疫措施持續，中國內地訪港旅客的銷售在第三季仍接近零。

雖然首九個月的銷售額較去年同期下跌，但有效保單業務的整體規模持續上升。同時泰國及馬來西亞的業務於上半年出現的不利失效經驗在第三季有所改善。集團於上半年的正面醫療理賠經驗亦於第三季回復至正常水平，理賠經驗與預期一致。

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責任編輯︰梁浩碩