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道指上周五跌66點港股ADR升181點　紐約期油跌逾4%

股市 07:44 2020/11/09

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道指上周五跌66點港股ADR升181點　紐約期油跌逾4%

道指上周五跌66點
美國大選結果漸明朗，美股連升兩日後上周五個別發展，道指回吐66點，報28323點。標指僅跌1點，收市報3509點。納指一度下滑1.3%，收市轉升4點，報11895點。

港股ADR升181點
港股ADR收報25894點，升181點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報34.55元，跌0.15元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報618.46元，升3.96元或0.6%。恒指夜期收市升158點，收報25876點，高水163點。

紐約期油跌逾4%
油價下跌，歐洲感染個案激增，掀起新一波封鎖措施，令市場擔心原油需求前景，紐約期油收報37.14美元，跌1.65美元或4.3%。布蘭特期油收報39.45美元，跌1.48美元或3.6%。

美滙指數跌近0.3%
美元持續向下試2周低位，美滙指數跌0.28%，最新報92.15。歐元兌美元報1.189；美元兌日圓報103.28。

美國10年期債息報0.82厘。

紐約期金升0.3%
美元偏軟，金價向上，紐約期金收報1951.7美元，升4.9美元或0.3%，現貨金於1958美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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