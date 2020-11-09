道指上周五跌66點港股ADR升181點　紐約期油跌逾4%

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【開市9點半】恒大突宣布停止重組 騰訊美團本周四五傳喜訊？
道指上周五跌66點
美國大選結果漸明朗，美股連升兩日後上周五個別發展，道指回吐66點，報28323點。標指僅跌1點，收市報3509點。納指一度下滑1.3%，收市轉升4點，報11895點。
港股ADR升181點
港股ADR收報25894點，升181點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報34.55元，跌0.15元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報618.46元，升3.96元或0.6%。恒指夜期收市升158點，收報25876點，高水163點。
紐約期油跌逾4%
油價下跌，歐洲感染個案激增，掀起新一波封鎖措施，令市場擔心原油需求前景，紐約期油收報37.14美元，跌1.65美元或4.3%。布蘭特期油收報39.45美元，跌1.48美元或3.6%。
美滙指數跌近0.3%
美元持續向下試2周低位，美滙指數跌0.28%，最新報92.15。歐元兌美元報1.189；美元兌日圓報103.28。
美國10年期債息報0.82厘。
紐約期金升0.3%
美元偏軟，金價向上，紐約期金收報1951.7美元，升4.9美元或0.3%，現貨金於1958美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情