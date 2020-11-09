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【開市9點半】恒大突宣布停止重組　騰訊美團本周四五傳喜訊？

股市 06:44 2020/11/09

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（1）恒大（03333）宣布終止與深深房重組計劃，時序很緊要，9月24日突然傳出請求廣東省政府要持重組計劃，恒大當晚即澄清，翌日再公布經營情況，然後是一系列的分拆上市、還債，以及戰略投資者沒有要求根據重組失敗的回購，到昨日宣布停止重組，歷時1個半月，將糾纏4年的問題釐清。

下一回要繼續留意債務問題，以及恒大汽車（00708）回科創板上市，若獲批准，縱使恒大不能回A，恒大汽車亦能回A，有助投資界對恒大品牌的信心；就算沒有買恒大股票，亦可從中了解中國的宏觀房策。

即睇開市9點半重點：

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    +7
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【恒大債務】恒大3333終止與深深房重組計劃

（2）騰訊（00700）周四公布業績，是本周最關鍵的事件，騰訊能否再闖新高，業績的成敗為最關鍵因素，券商普遍樂觀。

【騰訊業績】騰訊周四放榜 上季料多賺3成（附券商預測）

（3）新股市場回勇，再有新股暗盤大升，今日要留意榮昌生物、新東方掛牌是否升逾1成，若表現好，市場目光就會轉到德琪醫藥，入場費不用萬元。

【新股IPO】德琪醫藥6996周一起招股　一手入場費9131元

【新股IPO】榮昌生物、新東方暗盤收市勁升　榮昌生物一手約賺3700元　新東方帳面賺1700元

（4）股神巴菲特的巴郡上季大賺，股神押重注蘋果，大家有無同感？

【股神巴菲特】巴郡第3季賺逾8成　重倉蘋果高達8700億元

（5）恒指公司周五季檢，美團上次已沒有納入恒指，僅納入國指，不過，美團市值大得不能忽視，今次仍有機會染藍。

【恒指季檢】美團市值3個月暴增6000億　再打動恒指公司？

（6）美國新任總統拜登上場，對投資市場有何重要影響？每人觀點都不同，不過普信認為最關鍵是以下兩點。

【美國大選】普信﹕拜登上任後將推額外經濟刺激方案

（7）市場資金緊張的情況紓緩，往往是收息派的惡夢，隨着螞蟻停止招股，iBond認購結束，拆息回軟，銀行定存息亦下跌。

【港元定期存款】11間港銀齊減港元息 1年期存息失守1厘關

（8）過去1年，市場關注抖音，抖音的競敵快手現在來港申請上市，勢將令投資界瘋狂。

【新股IPO】快手及字節跳動先後來港 兩者有何不同？

（9）螞蟻暫緩上市，馬雲10月24日於外灘金融演講的一番話，就似預先回應近期中國當局推出的監管政策，例如「加一減三」，以及螞蟻不是P2P公司，甚至從曹操赤壁之戰聯想到創新，講的卻是十數年以後的事。

馬雲外灘金融演講全文：「管」的能力很強　「監」的能力明顯不足

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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